10 Tipps für die Apple Watch

Um die Screenshots mit einer Apple Watch zu «rahmen», gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich verwende dazu einen Kurzbefehl von Apple-Fan Federico Viticci, den Sie unter dieser Adresse kostenlos herunterladen. Es braucht allerdings ein wenig Zeit, sich einzulesen. Wenn Sie eine schlüsselfertige Lösung bevorzugen, empfehle ich die kostenlose App Mockview. Sie speichert die Bilder mit einem kleinen, sehr dezenten Wasserzeichen, das sich jedoch mit einem In-App-Kauf für 9 Franken jährlich entfernen lässt. Danach fehlt nur noch die Zusammenführung der einzelnen Abbildungen in einer beliebigen Grafiksoftware.

Taschenrechner für die Runde

Der Taschenrechner für die Apple Watch funktioniert erstaunlich gut, trotz seiner winzigen Taste. Eine praktische Funktion ist allerdings ein wenig versteckt: die Möglichkeit, das prozentuale Trinkgeld zu berechnen und den Gesamtbetrag durch die Anzahl der Gäste in der Runde zu teilen.

Öffnen Sie dazu die Einstellungen auf der Apple Watch und blättern Sie zum Bereich Rechner. Hier schalten Sie von Prozent zu Trinkgeldfunktion um (1), damit in der Rechner-App das Symbol €% eingeblendet wird (2). Geben Sie den Betrag, das Trinkgeld und die Anzahl der Gäste ein, damit die Apple Watch ganz unten den fälligen Anteil anzeigt (3).