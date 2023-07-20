Raffinesse im Detail
10 Tipps für die Apple Watch
Screenshots erstellen
Im Folgenden sehen Sie zahlreiche Screenshots, die ausserdem in der Abbildung einer Apple Watch stecken. Hier eine kurze Beschreibung, wie sie gemacht werden.
Die Screenshot-Funktion muss auf der Apple Watch zuerst aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Einstellung Allgemein (1). Blättern Sie nach unten zu Bildschirmfotos (2) und aktivieren Sie die Funktion (3). Wenn Sie fortan die Krone und die Seitentaste gleichzeitig drücken, erstellt die Apple Watch einen Screenshot und speichert ihn in der Fotos-App auf dem iPhone.
Um die Screenshots mit einer Apple Watch zu «rahmen», gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich verwende dazu einen Kurzbefehl von Apple-Fan Federico Viticci, den Sie unter dieser Adresse kostenlos herunterladen. Es braucht allerdings ein wenig Zeit, sich einzulesen. Wenn Sie eine schlüsselfertige Lösung bevorzugen, empfehle ich die kostenlose App Mockview. Sie speichert die Bilder mit einem kleinen, sehr dezenten Wasserzeichen, das sich jedoch mit einem In-App-Kauf für 9 Franken jährlich entfernen lässt. Danach fehlt nur noch die Zusammenführung der einzelnen Abbildungen in einer beliebigen Grafiksoftware.
Taschenrechner für die RundeDer Taschenrechner für die Apple Watch funktioniert erstaunlich gut, trotz seiner winzigen Taste. Eine praktische Funktion ist allerdings ein wenig versteckt: die Möglichkeit, das prozentuale Trinkgeld zu berechnen und den Gesamtbetrag durch die Anzahl der Gäste in der Runde zu teilen.
Öffnen Sie dazu die Einstellungen auf der Apple Watch und blättern Sie zum Bereich Rechner. Hier schalten Sie von Prozent zu Trinkgeldfunktion um (1), damit in der Rechner-App das Symbol €% eingeblendet wird (2). Geben Sie den Betrag, das Trinkgeld und die Anzahl der Gäste ein, damit die Apple Watch ganz unten den fälligen Anteil anzeigt (3).
Blitzartig gefundenUm ein verlegtes iPhone schnell zu finden, öffnen Sie das Kontrollzentrum der Apple Watch und tippen Sie auf das iPhone-Symbol, damit dieses einen Laut von sich gibt. Wenn Sie das Symbol jedoch nicht nur antippen, sondern gedrückt halten, schaltet sich auch der LED-Blitz zu. Je dunkler, umso praktischer.
Apps bei Laune haltenWird eine App aufgerufen und so stehen gelassen, dann wechselt die Apple Watch nach einer Weile zurück zum Zifferblatt – und die App muss erneut gestartet werden. Am einfachsten wechseln Sie zur zuletzt geöffneten App, indem Sie die Krone zweimal drücken.
Oft wäre es besser, wenn der Wechsel zum Zifferblatt gar nicht erst stattfindet. Wie lange das dauern soll, ändern Sie in der Einstellung Allgemein unter Zur Uhr zurück (1). Doch manchmal wünscht man sich Ausnahmen nur für eine bestimmte App. So verwalte ich auch meine Einkaufslisten im unanständig-hübschen Aufgabenplaner Things, der während des gesamten Einkaufs einfach offenbleiben soll. Tippen Sie in dieser Einstellung auf die App Ihrer Wahl (2) und legen Sie über die Schaltfläche Eigene eine individuelle Zeit fest (3).
Die TaschenlampeWer zur nachtschlafenden Stunde heimkehrt und die Familie nicht wecken möchte, lässt die Lichtschalter unangetastet. Die Apple Watch bietet stattdessen eine effiziente Taschenlampe, bei der einfach das Display auf die maximale Helligkeit heraufgesetzt wird.
Starten Sie dazu die Taschenlampe über das Kontrollzentrum (1). Das Display leuchtet jetzt in voller Stärke und in Weiss. (2) Wischen Sie nach links, um weitere Darstellungen aufzurufen: In der zweiten Variante blinkt die Lampe, während in der letzten Stufe das Display rot leuchtet (3). Ideal, um einander bei einem Nachtspaziergang im Auge zu behalten, ohne dass die Lampe zu sehr stört. Ausserdem bleiben die Pupillen geweitet, sodass Sie im Dunkeln besser sehen. Um die Lichtshow abzuschalten, drücken Sie einmal die Krone.
Besser ablesenDie Oberfläche der Apple Watch ist von mustergültiger Klarheit. Aber auch das hilft nichts, wenn die Augen nicht mehr so richtig wollen. Deshalb lässt sich die Schriftgrösse sehr subtil verändern, ohne dass dabei der Gesamteindruck getrübt wird.
Öffnen Sie die Einstellungen und dann den Bereich Anzeige & Helligkeit (1). Hier steuern Sie die Helligkeit – und weiter unten einige andere Parameter. Ausserdem lassen sich die Texte fett auszeichnen (2). Und wenn Sie auf die Schaltfläche Textgrösse tippen, lässt sich der Schriftgrad in den meisten Apps in feinen Stufen skalieren, indem die Krone gedreht wird. (3)
Schiebung bei den ZifferblätternVielleicht mögen Sie die vielen Zifferblätter auf der Apple Watch – aber einige mehr als andere. Dabei lässt sich die Reihenfolge direkt am Handgelenk ändern.
Drücken Sie auf das aktuelle Zifferblatt, wie Sie es für die Anpassungen immer machen (1). Wenn die verkleinerte Darstellung eingeblendet wird, drücken Sie auch diese etwas länger (2). Jetzt lässt sich das Zifferblatt an die gewünschte Position schieben (3).
(Und nein, auch im zehnten Anlauf erstellte die Apple Watch keinen besser abgestimmten Screenshot, als jenen ganz rechts.)
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