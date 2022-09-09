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Claudia Maag
9. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

11 Tipps zur Swisstopo-Webseite und -App

Wussten Sie, dass Sie eine Tour als Story teilen können, es einen Panorama-Modus gibt und Sie GPX-/KML-Dateien importieren können? Diese und weitere Tipps finden Sie hier.

Webversion von Swisstopo (maps.geo.admin.ch) mit Wanderwegen

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch (Stand: 09.09.22))

Das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) stellt die Swisstopo-Karten und Geodaten gratis virtuell zur Verfügung. Der Kartendienst ist kostenlos einerseits als Webversion (map.geo.admin.ch) und andererseits als App (Android, iOS) verfügbar. Unsere Tipps finden Sie unten in der Bildergalerie (tippen/klicken zum Vergrössern).

Die Applikation zeigt alle verfügbaren Landeskarten vom Massstab 1:10'000 bis 1:1 Million, Luftbilder, Luftfahrtkarten und historische Karten flächendeckend für die ganze Schweiz. Zudem sind zahlreiche Zusatzinformationen zu den Themen öffentlicher Verkehr, Wandern, Velofahren, Schneesport und Aviatik verfügbar. Nebst den offiziellen Routen der Schweizer Wanderwege enthält die App auch SchweizMobil-Routen.

Zum Panorama-Modus: Es ist möglich, dass der Panorama-Modus auf Ihrem Handy nicht verfügbar ist. Nicht alle Geräte und Betriebssystemversionen erfüllen die nötigen Systemvoraussetzungen. In diesen Fällen fehlen die Buttons für den Panorama-Modus in der Swisstopo-App. Welche Smartphones die AR-/VR-Dienste unterstützen, finden Sie auf dieser Seite.

Hinweis 1: Professionelle Anwender wie Ingenieure, Architekten, Programmierer oder Planer haben übrigens seit dem 1. März 2021 kostenlosen und freien Zugang zu den digitalen Geodaten von Swisstopo. Eingeschlossen sind die meisten digitalen Produkte wie Landeskarten, Luftbilder, Landschaftsmodelle oder geologische Vektordaten.

Hinweis 2: Dies wurde mit der Android-Version 1.7 durchgeführt.

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