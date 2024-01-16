12 Tipps für die Apple Watch

Die Apple Watch ist ein Füllhorn an Möglichkeiten, die es nur zu entdecken gilt. So funktioniert sie zum Beispiel als Fernauslöser für das iPhone – und zeigt dabei schon vorher, was die Kamera des Smartphones gleich aufzeichnen wird. Doch wer sich in den Einstellungen der Apple Watch umsieht, wird von den Möglichkeiten fast erschlagen – und das gilt gleichermassen für Watch-App auf dem iPhone. Deshalb gehen oft jene Feinheiten unter, die für einen persönlicheren Umgang mit der Apple Watch sorgen und sie noch nützlicher machen.

Fangen wir bei der Bedienung an, denn die ist selbst auf diesem kleinen Display nicht in Stein gemeisselt.

Hinweis: Einige Tipps sind an watchOS 10 angepasst und funktionieren in anderen watchOS-Versionen auf eine unterschiedliche Weise.

Haptisches Feedback

Wenn die Apple Watch etwas mitteilen möchte, geschieht das über Töne oder über das haptische Feedback, das den Träger mit einem Klicken oder einem stärkeren Vibrieren anstupst. Wie intensiv die Mitteilung ausfallen soll, legen Sie in den Einstellungen der Apple Watch unter Töne & Haptik fest. Doch falls Sie zum Schluss kommen, dass überhaupt keine gefühlsechte Rückmeldung nötig ist, lässt sie sich hier auch abschalten.