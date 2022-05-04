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Claudia Maag
4. Mai 2022
Lesedauer 3 Min.

Messaging

15 praktische Tipps für Wire

Wussten Sie, dass Sie Ihrer Sprachnachricht einen Marsmännchen-Filter verpassen können? Oder mit Wire eine Person anpingen oder damit zeichnen können? Diese Antworten und weitere Kniffe finden Sie in diesem Artikel.
© (Quelle: Wire)

Wer eine WhatsApp-Alternative sucht, landet schnell bei den Messengern Signal oder vielleicht auch bei Telegram. Von den Messengern aus der Schweiz ist Threema (kostenpflichtig) wohl der bekannteste. Daneben gab und gibt es seit Jahren Wire. Und seit etwas über einem Jahr mischt auch TeleGuard im hiesigen Markt mit. PCtipp schaut sich heute Wire mal wieder genauer an.

Wire ist ein Produkt der Wire Swiss GmbH. Wegen der strengen Datenschutzgesetze in der Schweiz hatte Wire seinen Hauptsitz ursprünglich in Zug. Dort gibt es heutzutage noch eine Niederlassung; der Hauptsitz befindet sich jetzt allerdings in Berlin. Mittlerweile fokussiert Wire mehr auf sichere Kommunikation innerhalb von Unternehmen, doch Wire ist nach wie vor ein interessanter und sicherer Messenger für Privatpersonen (Wire for Free).

Die Grundfunktionen von Wire sind jenen von WhatsApp und Threema ähnlich. Wie z.B. bei Threema kann man Ende-zu-Ende-verschlüsselte Audio- und Videoanrufe tätigen sowie Dateien verschicken .Was dort auch 2022 noch fehlt, ist eine GIF-Integration – diese Funktion hat Wire an Bord. Hingegen kann man Wire nicht komplett anonym, das heisst ohne E-Mail-Adresse oder Handynummer verwenden – für die Registrierung wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Der Messenger ist nach Angaben des Unternehmens 100 Prozent Open Source.

Wire gibts für Windows, macOS, Linux (Ubuntu, AppImage, Debian) sowie für Android (auch F-Droid) und iOS. Ausserdem gibt es eine Webversion (Chrome, Firefox, Edge, Opera). Über diesen Link gehts zum Download.

Unsere Tipps finden Sie in der Bildergalerie unten (klicken zum Vergrössern).

Hinweis: Dies wurde mit der mobilen Wire-für-Android-Version 3.80.23 sowie der Windows-Desktop-Version 3.27.4223 durchgeführt.

(Ursprung: März 2021; aktualisiert und ergänzt am 04.05.22)

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