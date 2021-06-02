20 Tipps für ein funktionierendes Heimnetz

Netzwerke sind für die meisten Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Oft ist der Zustand der Glückseligkeit bereits erreicht, wenn der Router vom Provider installiert ist und alles ohne Unterbrüche läuft. Natürlich ist daran nichts Falsches, aber es geht oft besser. Nur: Ohne Fach­wissen kann es übel ausgehen, wenn an den Netzwerk­einstellungen herumgeschraubt wird – und das wars dann mit der Glückseligkeit.

Also bloss nichts anfassen? Nein. Und hier kommt auch gleich die Entwarnung: Die folgenden 20 Tipps sind relativ harmlos und die meisten auch voneinander losgelöst. Picken Sie sich den einen oder anderen heraus und beobachten Sie, was passiert.

Ethernet über alles

1. Holen Sie den Elektriker

In neuen Wohnungen und Häusern gehört es zum Ausbaustandard, dass in jedem Raum eine Ethernet-Dose vorhanden ist. Doch vor wenigen Jahren war das anders. Und jetzt stellt sich die Frage, wie diese Lücke geschlossen wird. Denn Ethernet ist nach wie vor der Königsweg, wenn es um das Tempo und die Zuverlässigkeit einer Verbindung geht.

Zeitschriften und Websites sind voll mit Tipps, wie Sie auf Biegen und Brechen ein Netzwerk bis in den hintersten Raum aufspannen. Doch wenn Sie kein Mieter sind, sondern in den eigenen vier Wänden wohnen, holen Sie sich einen Elektriker. Vermutlich wird das Internet so schnell nicht mehr verschwinden. Also bringen Sie es hinter sich. Der Fachmann wird Sie auch beraten, wie und wo das Kabel möglichst diskret gezogen werden kann.

2. Flachbandkabel