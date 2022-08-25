7 Einsteiger-Tipps für den Cloudspeicher kDrive

Nebst Videodienst kMeet (basiert auf Jitsi Meet) und dem Schweizer E-Mail-Dienst ik.me (PCtipp berichtete) bietet der hiesige Webhoster Infomaniak auch den Cloudspeicher kDrive. Wer ein Gratis-E-Mail-Konto besitzt, hat 20 GB Speicher für Mails zur Verfügung, ausserdem gibts Zugang zum Cloudspeicher von kDrive (2022: 15 GB Speicher). PCtipp hat dies ausprobiert und erklärt Ihnen rasch und einfach, wie Sie den Schweizer Clouddienst nutzen können.

Hinweis: Hierfür ist ein Infomaniak-Konto, beispielsweise ein kostenloses E-Mail-Konto (ik.me), notwendig.

Einsteiger-Tipps für kMeet finden Sie übrigens hier, jene für den Schweizer E-Mail-Dienst ik.me von Infomaniak hier.