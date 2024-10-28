5 schnelle Tipps zu Apple Musik

Equalizer

Leider bieten Apple-Geräte keinen systemweiten Equalizer, um die Wiedergabe anzupassen. Das bleibt den jeweiligen Musik-Apps vorbehalten. In diesem Fall finden Sie den Equalizer in den Einstellungen des Gerätes unter Musik. Öffnen Sie den Bereich EQ, Bild 1 und spielen Sie mit den Vorgaben.

Weckton

Jeder, der das iPhone als Wecker verwendet, weiss es: Die Wecktöne gehen in voller Lautstärke ab und ziehen einem fast die Füllungen aus dem Gebiss. Mit einem Abo zu Apple Musik erstellen Sie in der App Uhr einen besseren Wecker. Tippen Sie auf den Bereich Ton und wählen Sie weit oben unter Titel einen passenden Song aus Apple Musik.

Musikverlauf unterbrechen

Bei über hundert Millionen Songs wird die Empfehlung für neue Musik zur vielleicht wichtigsten Funktion eines jeden Streaming-Dienstes – und die lässt sich manipulieren. Apple Musik erstellt die Empfehlungen unter anderem aufgrund der bereits gespeicherten Songs, aber auch aufgrund der gerne gehörten Musik. Da wäre es doch unpraktisch, wenn die Songs vom letzten Kindergeburtstag in die Empfehlungen einfliessen. Um das zu verhindern, öffnen Sie am iPhone die Einstellung Musik und schalten temporär die Option Hörverlauf verwenden aus. Und noch ein Tipp für Fortgeschrittene: Diese Option lässt sich auch über einen Fokus (de-)aktivieren.

Empfehlungen verbessern