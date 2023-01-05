6 Einsteiger-Tipps für OpenStreetMap

Das Projekt OpenStreetMap (OSM) wurde 2004 gegründet. Das internationale Projekt hat zum Ziel, eine freie Weltkarte zu schaffen. Der Open-Source-Kartendienst wird von vielen Mapperinnen und Mappern erstellt, die Daten zu Wegen, Gebäuden und Sonstigem weltweit erfassen und pflegen. Die Idee: Wer will, kann die Karten aktualisieren, ergänzen oder verbessern. In der Datenbank kann man alles erfassen, was momentan real existiert – das heisst Strassen, Gebäude, Plätze, Briefkästen oder sogar Hydranten. Beispielsweise Garmin-Navis nutzen Daten von OSM.

In der Schweiz gibt es den Verein Swiss OpenStreetMap Association (SOSM), der diese Webseite betreibt. Der Verein unterstützt und fördert Projekte, Personen, Firmen oder Organisationen in allen Sprachregionen der Schweiz, welche freie Geodaten sammeln und pflegen. Im August 2022 ging es zum Beispiel um die Erfassung von Sitzbänken.

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