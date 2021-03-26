8 Tipps für Microsoft Teams auf dem Smartphone

Ob Sie nun hauptsächlich die PC-Version von Microsoft Teams nutzen und die Smartphone-Version bisher kaum verwendet haben (Download-Bereich) oder bei dem schönen Wetter gerne auf dem Balkon arbeiten: Sie können so ziemlich alles, was Sie am Computer mit Microsoft Teams machen, auch auf dem Handy ausführen. Eine Funktion gibts sogar nur fürs Smartphone.

In der App finden Sie die Registerkarten Aktivität (Feed), Chat, Teams, Kalender, Anrufe und Mehr.

Hinweis: Dies wurde mit der Teams-für-Android-Version 1416/1.0.0.2021022202 durchgeführt.

1. Status ändern und Statusmeldung festlegen

Status ändern

Sie müssen sich mal die Füsse vertreten oder kochen gerade was fürs Zmittag? Aber das wissen die Arbeitskollegen/-kolleginnen ja nicht, weil alle im Homeoffice sind. Ändern Sie Ihren Status auf Microsoft Teams, damit Sie nicht ständig Nachrichten erhalten bzw. erwähnt werden.

Wie von der Desktopversion gewohnt, können Sie aus standardisierten Statusmeldungen auswählen: Verfügbar, Beschäftigt, Nicht stören, Bin gleich zurück, Abwesend, Offline (oder Status zurücksetzen).