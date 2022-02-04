Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
4. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

8 Tipps für den Schweizer Messenger TeleGuard

Falls Sie immer noch unschlüssig sind, ob Sie WhatsApp weiterhin verwenden sollen, aber Threema wegen des Kaufpreises scheuen: Eine kostenlose Alternative ist TeleGuard.

Den Schweizer Messenger TeleGuard gibts seit etwas mehr als einem Jahr

© (Quelle: TeleGuard)

Threema und Wire kennt man in der Schweiz schon lange, der jüngste hiesige Messenger ist TeleGuard. TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt.

Nachrichten und Telefongespräche sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nach Angaben der Entwickler stehen alle Server in Schweizer Rechenzentren und es werden keine Benutzerdaten auf Servern gespeichert. Sie können TeleGuard anonym, das heisst ohne Handynummer oder E-Mail-Adresse, verwenden. Nutzer erhalten eine TeleGuard-ID (persönliche Identifikationsnummer), die man braucht, um sich mit Freunden und Familie zu verbinden.

Verfügbarkeit und Nutzerzahlen

TeleGuard ist kostenlos sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar. Eine PC-Version gibt es noch nicht, laut Webseite ist eine Web-/Desktopversion allerdings in Entwicklung und soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 erhältlich sein.

Mittlerweile verzeichnet die App im Google Play Store über 100'000 Downloads. Zum Vergleich: Bei Threema sind es Anfang Februar 2022 im Play Store über eine Million Downloads, ebenso bei Wire. TeleGuard kam allerdings erst im Januar 2021 offiziell auf den Markt. Im privaten Umfeld der Autorin ist es derzeit genau eine Person, welche TeleGuard nutzt. Das ist also weiterhin ausbaufähig. Trotzdem bietet der noch junge Messenger bereits einige Funktionen.

In der Bildergalerie unten finden Sie unsere Anwender-Tipps.

Hinweis: Dies wurde mit der TeleGuard-Version 1.9.2 für Android durchgeführt.

Kommentare

Messaging Schweiz Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare