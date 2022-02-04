8 Tipps für den Schweizer Messenger TeleGuard

Threema und Wire kennt man in der Schweiz schon lange, der jüngste hiesige Messenger ist TeleGuard. TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt.

Nachrichten und Telefongespräche sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nach Angaben der Entwickler stehen alle Server in Schweizer Rechenzentren und es werden keine Benutzerdaten auf Servern gespeichert. Sie können TeleGuard anonym, das heisst ohne Handynummer oder E-Mail-Adresse, verwenden. Nutzer erhalten eine TeleGuard-ID (persönliche Identifikationsnummer), die man braucht, um sich mit Freunden und Familie zu verbinden.

Verfügbarkeit und Nutzerzahlen

TeleGuard ist kostenlos sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar. Eine PC-Version gibt es noch nicht, laut Webseite ist eine Web-/Desktopversion allerdings in Entwicklung und soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 erhältlich sein.

Mittlerweile verzeichnet die App im Google Play Store über 100'000 Downloads. Zum Vergleich: Bei Threema sind es Anfang Februar 2022 im Play Store über eine Million Downloads, ebenso bei Wire. TeleGuard kam allerdings erst im Januar 2021 offiziell auf den Markt. Im privaten Umfeld der Autorin ist es derzeit genau eine Person, welche TeleGuard nutzt. Das ist also weiterhin ausbaufähig. Trotzdem bietet der noch junge Messenger bereits einige Funktionen.

In der Bildergalerie unten finden Sie unsere Anwender-Tipps.

Hinweis: Dies wurde mit der TeleGuard-Version 1.9.2 für Android durchgeführt.