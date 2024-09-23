AdGuard for Safari: mehr Stille im Netz

Zu den grössten Frustrationen im Web gehören aufdringliche und teilweise sogar gefährliche Werbung sowie das Tracking durch Social-Media-Kanäle. Die unsäglichen Cookie-Warnungen der EU spotten ­sowieso jeder Beschreibung. Doch für dieses Ungemach gibt es eine Abhilfe – und eine kostenlose noch dazu: AdGuard for Safari filtert das unerwünschte Beigemüse aus den Webseiten. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um eine Safari-Erweiterung, die ihre Wirkung nicht in einem anderen Browser wie Chrome oder Edge entfaltet.

AdGuard installieren

Laden Sie AdGuard for Safari kostenlos unter der Internetadresse go.pctipp.ch/3370 aus dem Mac App Store. Beim ersten Start der Anwendung werden Sie aufgefordert, der Filterung der Webseiten zuzustimmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen öffnen, damit in Safari der Bereich Erweiterungen in den Einstellungen gezeigt wird. Hier aktivieren Sie alle Kontrollkästchen, Bild 1. Und das war es auch schon.