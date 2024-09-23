Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
23. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

Apple-Ecke

AdGuard for Safari: mehr Stille im Netz

Zu den grössten Frustrationen im Web gehören aufdringliche und teilweise sogar gefährliche Werbung sowie das Tracking durch Social-Media-Kanäle. AdGuard for Safari sorgen Sie für Ruhe diesbezüglich.
© (Quelle: Apple)

Zu den grössten Frustrationen im Web gehören aufdringliche und teilweise sogar gefährliche Werbung sowie das Tracking durch Social-Media-Kanäle. Die unsäglichen Cookie-Warnungen der EU spotten ­sowieso jeder Beschreibung. Doch für dieses Ungemach gibt es eine Abhilfe – und eine kostenlose noch dazu: AdGuard for Safari filtert das unerwünschte Beigemüse aus den Webseiten. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um eine Safari-Erweiterung, die ihre Wirkung nicht in einem anderen Browser wie Chrome oder Edge entfaltet.

AdGuard installieren

Laden Sie AdGuard for Safari kostenlos unter der Internetadresse go.pctipp.ch/3370 aus dem Mac App Store. Beim ersten Start der Anwendung werden Sie aufgefordert, der Filterung der Webseiten zuzustimmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen öffnen, damit in Safari der Bereich Erweiterungen in den Einstellungen gezeigt wird. Hier aktivieren Sie alle Kontrollkästchen, Bild 1. Und das war es auch schon.

Bild 1: Die Filter werden in Safari aktiviert

 © Quelle: PCtipp.ch

Feinabstimmung

Bleibt die Definition dessen, was neben Werbung sonst noch gefiltert werden soll. Kehren Sie zu AdGuard for Safari zurück. Das Startfenster hat sich bereits weiterentwickelt und zeigt Möglichkeiten, um zusätzliche Filter zu aktivieren. Klicken Sie auf den Bereich Filter, Bild 2 A, und aktivieren Sie zusätzlich folgende beiden Regelsammlungen B.

Bild 2: Diese Regeln kommen manuell hinzu

 © Quelle: PCtipp.ch
  • Soziale Widgets: Unterdrückt die Symbole für Facebook, Instagramm, X & Co. und verhindert das Tracking durch diese Plattformen.
  • Belästigungen: Unterdrückt die Cookie-Warnungen, auf jeder Website lauern.

AdGuard deaktivieren

Bei allen Werbeblockern kann es vorkommen, dass eine Seite nicht mehr richtig funktioniert. Das äussert sich zum Beispiel darin, dass die Seite scheinbar nicht reagiert. Das kann daran liegen, dass eine Cookie-Warnung weggefiltert wird, aber die Website darauf besteht, dass sie abgenickt wird. Zum Glück sind solche Hindernisse jedoch eher selten.

  • Temporäre Abschaltung: Um AdGuard lediglich für den aktuellen Aufruf einer Seite zu deaktivieren, halten Sie die Option-Taste gedrückt, während Sie auf den geschwungenen Pfeil ganz rechts in der Adressleiste klicken, Bild 3 A. Damit wird die Seite ohne Inhaltsblocker erneut geladen – und damit auch alle Elemente, die Sie sonst nicht sehen wollen.

Bild 3: Die Filter lassen sich auch abschalten

 © Quelle: PCtipp.ch

  • Seiten ausschliessen: Vielleicht möchten Sie aber auch eine Seite unterstützen und deshalb Werbung zulassen. Einige Seiten wie «blick.ch» erkennen wiederum Inhaltsblocker und fordern, dass diese ausgeschaltet werden. In diesem Fall rufen Sie die betroffene Seite auf, klicken auf das AdGuard-Symbol in der Safari-Leiste und deaktivieren die Option Auf dieser Website aktiviert B. Danach wird die Seite automatisch neu geladen.

    • Inhalt

    Kommentare

    Apple Mac Social Media Safari
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    News
    Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
    Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
    Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
    4 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren
    News
    Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
    Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare