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AdGuard for Safari: mehr Stille im Netz
Zu den grössten Frustrationen im Web gehören aufdringliche und teilweise sogar gefährliche Werbung sowie das Tracking durch Social-Media-Kanäle. Die unsäglichen Cookie-Warnungen der EU spotten sowieso jeder Beschreibung. Doch für dieses Ungemach gibt es eine Abhilfe – und eine kostenlose noch dazu: AdGuard for Safari filtert das unerwünschte Beigemüse aus den Webseiten. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um eine Safari-Erweiterung, die ihre Wirkung nicht in einem anderen Browser wie Chrome oder Edge entfaltet.
AdGuard installieren
Laden Sie AdGuard for Safari kostenlos unter der Internetadresse go.pctipp.ch/3370 aus dem Mac App Store. Beim ersten Start der Anwendung werden Sie aufgefordert, der Filterung der Webseiten zuzustimmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen öffnen, damit in Safari der Bereich Erweiterungen in den Einstellungen gezeigt wird. Hier aktivieren Sie alle Kontrollkästchen, Bild 1. Und das war es auch schon.
Feinabstimmung
Bleibt die Definition dessen, was neben Werbung sonst noch gefiltert werden soll. Kehren Sie zu AdGuard for Safari zurück. Das Startfenster hat sich bereits weiterentwickelt und zeigt Möglichkeiten, um zusätzliche Filter zu aktivieren. Klicken Sie auf den Bereich Filter, Bild 2 A, und aktivieren Sie zusätzlich folgende beiden Regelsammlungen B.
- Soziale Widgets: Unterdrückt die Symbole für Facebook, Instagramm, X & Co. und verhindert das Tracking durch diese Plattformen.
- Belästigungen: Unterdrückt die Cookie-Warnungen, auf jeder Website lauern.
AdGuard deaktivieren
Bei allen Werbeblockern kann es vorkommen, dass eine Seite nicht mehr richtig funktioniert. Das äussert sich zum Beispiel darin, dass die Seite scheinbar nicht reagiert. Das kann daran liegen, dass eine Cookie-Warnung weggefiltert wird, aber die Website darauf besteht, dass sie abgenickt wird. Zum Glück sind solche Hindernisse jedoch eher selten.
- Temporäre Abschaltung: Um AdGuard lediglich für den aktuellen Aufruf einer Seite zu deaktivieren, halten Sie die Option-Taste gedrückt, während Sie auf den geschwungenen Pfeil ganz rechts in der Adressleiste klicken, Bild 3 A. Damit wird die Seite ohne Inhaltsblocker erneut geladen – und damit auch alle Elemente, die Sie sonst nicht sehen wollen.
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