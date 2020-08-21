Adobe Acrobat Reader DC ohne Werkzeugleiste starten

Lösung: Adobe hat im PDF-Anzeigeprogramm Adobe Acrobat Reader DC vor ein paar Jahren ein paar gewöhnungsbedürftige Änderungen an der Bedienoberfläche vorgenommen. Wenn Sie eine PDF-Datei öffnen, zeigt er rechts neben dem Dokument immer auch eine recht breite Werkzeugleiste an. Die meisten Anwender brauchen aber keine Werkzeuge, sondern benutzen Adobes PDF-Reader nur fürs Lesen und allenfalls Drucken von PDFs. Sie können die Leiste von Fall zu Fall ausblenden oder auch dauerhaft loswerden.

Das Vorgehen hierfür ändert sich alle paar Jahre einmal. Um die Leiste nur einmal aus dem Weg zu haben, klicken Sie aufs unscheinbare, nach rechts zeigende Dreieck auf dem Trennbalken zwischen PDF-Inhalt und der Werkzeugleiste, siehe roten Rahmen im Screenshot.