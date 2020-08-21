Tipps & Tricks
Adobe Acrobat Reader DC ohne Werkzeugleiste starten
Lösung: Adobe hat im PDF-Anzeigeprogramm Adobe Acrobat Reader DC vor ein paar Jahren ein paar gewöhnungsbedürftige Änderungen an der Bedienoberfläche vorgenommen. Wenn Sie eine PDF-Datei öffnen, zeigt er rechts neben dem Dokument immer auch eine recht breite Werkzeugleiste an. Die meisten Anwender brauchen aber keine Werkzeuge, sondern benutzen Adobes PDF-Reader nur fürs Lesen und allenfalls Drucken von PDFs. Sie können die Leiste von Fall zu Fall ausblenden oder auch dauerhaft loswerden.
Das Vorgehen hierfür ändert sich alle paar Jahre einmal. Um die Leiste nur einmal aus dem Weg zu haben, klicken Sie aufs unscheinbare, nach rechts zeigende Dreieck auf dem Trennbalken zwischen PDF-Inhalt und der Werkzeugleiste, siehe roten Rahmen im Screenshot.
Leider ist die Leiste damit aber nur minimiert. Sie ist mit ihren Icons immer noch da. In einem zweiten Schritt klicken Sie ganz unten in der Leiste aufs Symbol für Aufgabenbereich ausblenden.
Nun ist die Leiste weg. Beim nächsten Öffnen eines PDFs im Adobe Reader DC dürfte sie aber wieder erscheinen. Darum speichern Sie nun die Einstellungen.
Öffnen Sie Bearbeiten/Einstellungen. In der linken Spalte wechseln Sie oben zu Dokumente.
Bei den «Öffnen-Einstellungen» aktivieren Sie Aktuellen Status des Werkzeugfensters speichern. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf OK. (PCtipp-Forum)
(Ursprungsdatum: 06.01.2016, letztes Update 21.8.2020 mit Anpassung an Version 20.x)
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