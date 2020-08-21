Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
21. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Adobe Acrobat Reader DC ohne Werkzeugleiste starten

Adobes PDF-Reader irritiert seit einiger Zeit mit einer Werkzeugleiste in der rechten Spalte. Wie werden Sie die dauerhaft los?
PDF im Acrobat Reader mit markiertem Minimierungs-Dreieck

Die Werkzeugleiste lässt sich ausblenden

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Adobe hat im PDF-Anzeigeprogramm Adobe Acrobat Reader DC vor ein paar Jahren ein paar gewöhnungsbedürftige Änderungen an der Bedienoberfläche vorgenommen. Wenn Sie eine PDF-Datei öffnen, zeigt er rechts neben dem Dokument immer auch eine recht breite Werkzeugleiste an. Die meisten Anwender brauchen aber keine Werkzeuge, sondern benutzen Adobes PDF-Reader nur fürs Lesen und allenfalls Drucken von PDFs. Sie können die Leiste von Fall zu Fall ausblenden oder auch dauerhaft loswerden.

Das Vorgehen hierfür ändert sich alle paar Jahre einmal. Um die Leiste nur einmal aus dem Weg zu haben, klicken Sie aufs unscheinbare, nach rechts zeigende Dreieck auf dem Trennbalken zwischen PDF-Inhalt und der Werkzeugleiste, siehe roten Rahmen im Screenshot.

Die Werkzeugleiste lässt sich ausblenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Leider ist die Leiste damit aber nur minimiert. Sie ist mit ihren Icons immer noch da. In einem zweiten Schritt klicken Sie ganz unten in der Leiste aufs Symbol für Aufgabenbereich ausblenden.

Blenden Sie jetzt auch noch die Icons aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun ist die Leiste weg. Beim nächsten Öffnen eines PDFs im Adobe Reader DC dürfte sie aber wieder erscheinen. Darum speichern Sie nun die Einstellungen.

Die Leiste ist jetzt weg, wird aber beim nächsten Öffnen wieder erscheinen

 © Quelle: PCtipp.ch

Öffnen Sie Bearbeiten/Einstellungen. In der linken Spalte wechseln Sie oben zu Dokumente.

Speichern Sie hier die aktuelle Ansicht und vergessen Sie unten nicht den Klick auf OK

 © Quelle: PCtipp.ch

Bei den «Öffnen-Einstellungen» aktivieren Sie Aktuellen Status des Werkzeugfensters speichern. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf OK. (PCtipp-Forum)

(Ursprungsdatum: 06.01.2016, letztes Update 21.8.2020 mit Anpassung an Version 20.x)

Kommentare

PDF Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare