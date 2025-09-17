Adobe Acrobat Reader DC: Zwei Dokumentstellen gleichzeitig betrachten

In längeren Dokumenten möchten Sie vielleicht im gleichen Dokument zwei Textstellen gleichzeitig anschauen, zum Beispiel den Anfang eines Dokuments und eine andere Stelle am Ende. Während etwa der Foxit PDF Reader direkt am oberen Ende der senkrechten Bildlaufleiste eine Option zum Unterteilen des Fensters (Split View bzw. Geteilte Ansicht) bietet, fehlt so etwas im Adobe Reader.

Aber wie geht so etwas trotzdem, auch ohne eine solche «Split View» (geteilte Anzeige) im Adobe Acrobat Reader?

Lösung: Es ist nicht ganz so komfortabel wie im Foxit-Reader, lässt sich im Adobe Acrobat Reader aber auch bewerkstelligen. Öffnen Sie Ihr PDF-Dokument. Gehen Sie zu Fenster/Neues Fenster. Jetzt öffnet sich ein separates Acrobat-Reader-Fenster mit derselben Datei. Via Fenster/Anordnen legen Sie fest, ob Sie die beiden Fenster nebeneinander oder übereinander haben wollen. Schon lässt sich in beiden Fenstern separat durchs Dokument scrollen. (PCtipp-Forum)