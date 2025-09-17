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Gaby Salvisberg
17. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Obwohl Split-View fehlt

Adobe Acrobat Reader DC: Zwei Dokumentstellen gleichzeitig betrachten

Im kostenlosen Adobe Acrobat Reader fehlt eine «Geteilte Ansicht», mit der Sie zwei verschiedene Textstellen desselben Dokuments betrachten können. Wie gehts trotzdem?

Mit unserem Tipp öffnen Sie dasselbe PDF zweimal in verschiedenen Fenstern, um zwei verschiedene Textstellen gleichzeitig betrachten zu können

© (Quelle: PCtipp.ch)

In längeren Dokumenten möchten Sie vielleicht im gleichen Dokument zwei Textstellen gleichzeitig anschauen, zum Beispiel den Anfang eines Dokuments und eine andere Stelle am Ende. Während etwa der Foxit PDF Reader direkt am oberen Ende der senkrechten Bildlaufleiste eine Option zum Unterteilen des Fensters (Split View bzw. Geteilte Ansicht) bietet, fehlt so etwas im Adobe Reader.

Aber wie geht so etwas trotzdem, auch ohne eine solche «Split View» (geteilte Anzeige) im Adobe Acrobat Reader?

Lösung: Es ist nicht ganz so komfortabel wie im Foxit-Reader, lässt sich im Adobe Acrobat Reader aber auch bewerkstelligen. Öffnen Sie Ihr PDF-Dokument. Gehen Sie zu Fenster/Neues Fenster. Jetzt öffnet sich ein separates Acrobat-Reader-Fenster mit derselben Datei. Via Fenster/Anordnen legen Sie fest, ob Sie die beiden Fenster nebeneinander oder übereinander haben wollen. Schon lässt sich in beiden Fenstern separat durchs Dokument scrollen. (PCtipp-Forum)

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