Adobe Lightroom: in 10 Schritten zum Durchblick

So getan, werden Sie eine sehr gute Vorstellung davon erhalten, wie Lightroom tickt. Sie werden nicht frustriert sein und einschätzen können, ob Sie mit dieser Software warm werden.

Doch zuerst beantworten wir ein paar allgemeine Fragen.

Wie komme ich an Lightroom?

Falls nicht bereits früher geschehen, erstellen Sie unter www.adobe.com/ch_de eine kostenlose Adobe-ID. Melden Sie sich damit an und laden Sie die ebenfalls kostenlose Testversion herunter, die während 30 Tagen ohne Einschränkungen funktioniert.

Was kostet Lightroom?

Die Vollversion von Lightroom kostet im Onlinehandel ca. 130 Franken, zum Beispiel bei Brack. Allerdings ist nicht sicher, wie lange Adobe überhaupt noch eine Kaufversion anbietet. Stattdessen wird das Creative Cloud Foto-Abo massiv beworben. Dieses Abo kostet Fr. 11.90 pro Monat und umfasst die Vollversionen von Lightroom und Photoshop, sodass Sie immer auf dem neusten Stand sind. Ausserdem werden alle Funktionen der mobilen Lightroom-App freigeschaltet, sodass Sie zum Beispiel die Bilder auf dem Smartphone automatisch mit der Desktop-Version abgleichen können.

Adobe bewirbt dieses Abo nicht nur mit aller Vehemenz, sondern behält neue Funktionen auch der Mietversion vor. Nichtabonnenten müssen auf die nächste runde Kaufversion warten – falls es überhaupt noch eine weitere geben wird. Mehr zum Abo erfahren Sie hier. Nebenbei sei erwähnt, dass dieses Mietangebot unschlagbar günstig ist, gemessen an den Möglichkeiten.

Zu den Besonderheiten von Lightroom gehört, dass die Software komplett verlustfrei arbeitet. Ihren RAW-Dateien wird kein einziger Pixel gekrümmt. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden lediglich in der Katalogdatei gespeichert und beim nächsten Aufruf des Bildes virtuell angewendet. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie nicht nur die Bilder, sondern auch die Katalogdatei regelmässig sichern. Falls diese verloren geht, verlieren Sie auch alle Optimierungen an den Bildern.