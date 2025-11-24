Adobe Premiere: ein guter Schnitt

Seit mehr als 30 Jahren steht Adobe Premiere für die professionelle Videobearbeitung am PC. Doch seit Kurzem bieten die Kalifornier eine mobile Version für das iPhone und iPad an – wobei die Ausführung für das Apple-Tablet deutlich mehr Spass macht. Und der ist garantiert: Zwar lassen sich Filmprojekte an die PC-Version weiterleiten. Doch am iPad zeigt sich die App vor allem sehr zugänglich: Auch wer es nicht so mit der Videoverarbeitung hat, findet hier den schnellen Einstieg in die Materie. Was besonders gut gefällt: Im Gegensatz zu Apples iMovie ist Premiere in der Lage, 4K-Filme mit 60 fps nicht nur zu schneiden, sondern auch auszugeben.

Einfach drauflos schneiden

Zuerst werden die einzelnen Clips zusammengetragen. Die stammen sinnvollerweise direkt aus der Fotos-Mediathek – doch auch der Import aus einem Cloud-Dienst oder Bilder von Adobe Stock sind möglich. Danach werden die einzelnen Clips in der Zeitleiste herumgeschoben und gestapelt, so wie es seit jeher von anderen Schnittlösungen bekannt ist, Bild 1.