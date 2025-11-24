Apple-Ecke
Adobe Premiere: ein guter Schnitt
Seit mehr als 30 Jahren steht Adobe Premiere für die professionelle Videobearbeitung am PC. Doch seit Kurzem bieten die Kalifornier eine mobile Version für das iPhone und iPad an – wobei die Ausführung für das Apple-Tablet deutlich mehr Spass macht. Und der ist garantiert: Zwar lassen sich Filmprojekte an die PC-Version weiterleiten. Doch am iPad zeigt sich die App vor allem sehr zugänglich: Auch wer es nicht so mit der Videoverarbeitung hat, findet hier den schnellen Einstieg in die Materie. Was besonders gut gefällt: Im Gegensatz zu Apples iMovie ist Premiere in der Lage, 4K-Filme mit 60 fps nicht nur zu schneiden, sondern auch auszugeben.
Einfach drauflos schneiden
Zuerst werden die einzelnen Clips zusammengetragen. Die stammen sinnvollerweise direkt aus der Fotos-Mediathek – doch auch der Import aus einem Cloud-Dienst oder Bilder von Adobe Stock sind möglich. Danach werden die einzelnen Clips in der Zeitleiste herumgeschoben und gestapelt, so wie es seit jeher von anderen Schnittlösungen bekannt ist, Bild 1.
Hinter den Symbolen am unteren Rand verstecken sich einfache Dialoge, die frei von Fachchinesisch sind und sich auch ohne tiefere Kenntnisse sofort erschliessen, Bild 2. Wenn alles vertont, untertitelt und aufgebrezelt wurde, lässt sich der fertige Film als neues Werk in die Fotos-Mediathek exportieren.
(Fast) alles ist gratis
An Video-Editoren herrscht auf dem iPad kein Mangel, vom einfachen iMovie über das hervorragend ausbalancierte Final Cut Pro (go.pctipp.ch/3471) bis hin zum ausgewachsenen, kostenlosen Davinci Resolve für den Profi (go.pctipp.ch/3472). Entsprechend moderat fällt die Preisgestaltung aus: Sämtliche Funktionen von Adobe Premiere lassen sich ohne Einschränkungen oder Wasserzeichen kostenlos nutzen. Das Abo für 8 Franken monatlich oder 70 Franken jährlich benötigt nur, wer den Cloud-Dienst und/oder Adobes generative KI Firefly nutzen möchte.
Info: Für iPhone und iPad, Download unter go.pctipp.ch/3470, Deutsch, kostenlos.
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