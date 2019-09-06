Adobe Reader: PDF-Ausschnitt gezoomt ausdrucken

Es erscheint ein neues Icon (gepunktetes Quadrat mit Lupe). Klicken Sie auf dieses. Wählen Sie nun den gewünschten Bereich aus.

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