Adobe Reader: Screenshots mit fester Auflösung erstellen

Wer Screenshots von PDFs anfertigen möchte, muss dazu keine separaten Tools einsetzen. Stattdessen lässt sich eine interne Funktion des Adobe Acrobat Readers nutzen. Darüber hinaus verleiht eine wenig bekannte Einstellung dem Ganzen noch den letzten Schliff.

Lösung: Die Funktion zum Erstellen eines Bildschirmfotos erreichen Sie über das Menü Bearbeiten/Schnappschuss erstellen.