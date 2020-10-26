Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
26. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Adobe Reader: Screenshots mit fester Auflösung erstellen

Adobes PDF-Betrachter hat eine nützliche Screenshot-Funktion an Bord. Knipsen Sie damit jeden beliebigen PDF-Ausschnitt in der gewünschten Auflösung.

Hier starten Sie die Schnappschussfunktion im Adobe Acrobat Reader DC

© Quelle: PCtipp.ch

Wer Screenshots von PDFs anfertigen möchte, muss dazu keine separaten Tools einsetzen. Stattdessen lässt sich eine interne Funktion des Adobe Acrobat Readers nutzen. Darüber hinaus verleiht eine wenig bekannte Einstellung dem Ganzen noch den letzten Schliff.

Lösung: Die Funktion zum Erstellen eines Bildschirmfotos erreichen Sie über das Menü Bearbeiten/Schnappschuss erstellen.

Hier starten Sie die Schnappschussfunktion im Adobe Acrobat Reader DC

 © Quelle: PCtipp.ch

Danach verwandelt der Cursor sich in eine Art Fadenkreuz. Wählen Sie den Bereich, den Sie aufnehmen wollen, aus, indem Sie mit der linken Maustaste ins Dokument klicken, diese gedrückt halten und die Markierung auf die gewünschte Grösse aufziehen. Sobald Sie die Maustaste loslassen, befindet sich der Inhalt in der Windows-Zwischenablage und lässt sich mit einem beliebigen Grafikprogramm weiter bearbeiten. So können Sie zum Beispiel nebenher via Start das Windows-Zeichenprogramm Paint öffnen und den geknipsten Ausschnitt mittels Ctrl+V (Strg+V) einfügen. Ein Druck auf Escape beendet den Screenshot-Modus.

Schnappschuss wurde erstellt

 © Quelle: PCtipp.ch

Sollte die angefertigte Bildschirmaufnahme unscharf sein, lässt sich in den Einstellungen eine bestimmte Auflösung vorgeben. Öffnen Sie das Menü Bearbeiten/Einstellungen und gehen Sie links zur Kategorie Allgemein. Wenn Sie im rechten Teil des Fensters die Checkbox «Feste Auflösung für Bilder des Schnappschuss-Werkzeugs verwenden» aktivieren, können Sie den Wert für die Pixel pro Zoll anpassen. Der Standardwert beträgt 72 Pixel.

Adobe Reader: Einstellungen zu den Schnappschüssen

 © Quelle: PCtipp.ch

Dieser Tipp funktioniert mit Adobe Acrobat Reader DC für Windows. In anderen Versionen kann die Vorgehensweise abweichen.

Ursprung: 24.04.2015, Update für aktuelle Reader-Version 2020.012.20048 unter Windows 10: 23.10.2020.

Kommentare

PDF Adobe Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare