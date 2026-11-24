Apple-Ecke
Afterglow: die Rückkehr einer Legende auf dem Mac
Die Anwendung emuliert den Code der damaligen 68000er-Rechner, um ein einziges Produkt in die Neuzeit zu überführen: den fast schon legendären Bildschirmschoner After Dark mit all seinen Modulen. Dabei spielen natürlich die «Flying Toasters», die fliegenden Toaster, ganz vorne mit. Zur besseren zeitlichen Einordnung: After Dark erschien 1989.
Beim ersten Start bietet Afterglow die Wahl zwischen eigenen After-Dark-Modulen, die es irgendwie auf einer Diskette in die Neuzeit geschafft haben. Deutlich mehr Erfolg verspricht jedoch der Klick auf die Schaltfläche View Releases, um auf die Module aus dem Internet Archive zuzugreifen. Dort geben sich auch Exemplare von Marvel, Disney oder Star Trek die Ehre, Bild 1.
Zu jedem Modul zeigt Afterglow weitere Einstellungen, um die Darstellung anzupassen, Bild 2 A, oder um die Lautstärke zu regeln. Ein Klick auf den Doppelpfeil B, startet die Show im Vollbild-Modus, damit sie sich in ihrer ganzen Pracht bewundern lässt.
Der echte Bildschirmschoner
Doch mit dieser Ansicht innerhalb der Anwendung ist noch nichts gewonnen, denn schliesslich sollen die Module nach einer bestimmten Zeit als echte Bildschirmschoner unter macOS in Erscheinung treten. Rufen Sie dazu im Menü Afterglow den Befehl Settings auf. Klicken Sie im Bereich Screen Saver auf die Schaltfläche Install Screen Saver. Gleich danach ändert sie sich zu Open Screen Saver Settings und führt direkt zu den Einstellungen von macOS. Blättern Sie ganz nach unten zum Bereich Andere und markieren Sie Afterglow. Nun lassen sich die Module und Einstellungen genauso konfigurieren und nutzen, wie in der Afterglow-Anwendung selbst.
Info: Englisch, ab macOS 14, kostenlos unter morphing.cloud/afterglow.
Kommentare