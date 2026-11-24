Die Anwendung emuliert den Code der damaligen 68000er-Rechner, um ein einziges Produkt in die Neuzeit zu überführen: den fast schon legendären Bildschirmschoner After Dark mit all seinen Modulen. Dabei spielen natürlich die «Flying Toasters», die fliegenden Toaster, ganz vorne mit. Zur besseren zeitlichen Einordnung: After Dark erschien 1989.

Beim ersten Start bietet Afterglow die Wahl zwischen eigenen After-Dark-Modulen, die es irgendwie auf einer Diskette in die Neuzeit geschafft haben. Deutlich mehr Erfolg verspricht jedoch der Klick auf die Schaltfläche View Releases, um auf die Module aus dem Internet Archive zuzugreifen. Dort geben sich auch Exemplare von Marvel, Disney oder Star Trek die Ehre, Bild 1.