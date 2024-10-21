AirPods Pro: die zertifizierte Hörhilfe

Deshalb sind die Gewöhnungszeit und die Lernkurve nicht zu unterschätzen. Tatsächlich bieten die AirPods Pro so viele Einstellungen, dass man sich aktiv damit auseinandersetzen sollte, um das Beste herauszuholen. Neben der Verstärkung des Umfeldes lassen sich auch Gespräche herausschälen, die Klangfarbe ändern, die Balance zwischen links und rechts ändern und vieles, vieles mehr. Zu Beginn brauchte es bei mir mehrere Anläufe und Tests, um allein die richtige Mischung der Regler Verstärkung und Umgebungsgeräuschreduktion zu finden.

Praktische Erfahrungen

Die Welt klingt nun ganz anders. Damit ist nicht gemeint, dass ich nun Töne wahrnehme, die vorher verschollen waren. Schliesslich ist ein Hörverlust irreversibel. Vielmehr verhält es sich so, dass die Geräuschkulisse nicht nur verständlicher, sondern je nach Einstellung sogar überkompensiert wird.

Dazu gehören normale Geräusche wie zum Beispiel das Tippen auf der Tastatur, die plötzlich überlaut vor sich hin klackert. Selbst ein Kratzen an der Schulter führt mit übertriebenen Einstellungen zu einem kleinen Spektakel. Und der Hund im Wohnzimmer spielt nicht die Kastagnetten; ihm müssten nur die Krallen gestutzt werden.

Gespräche

Wenn das Gehör nachlässt, steht vor allem der Wunsch nach einem besseren Verständnis von Gesprächen im Mittelpunkt. Und hier liefern die AirPods Pro! Die Funktion Konversationsverstärkung macht ihrem Namen alle Ehre und sorgt für ein deutlich besseres Verständnis des Gegenübers. Im Transparentmodus kann das Ergebnis zusätzlich etwas verbessert werden, wenn die Einstellung Ton leicht zurückgenommen wird.

Einige werden sich vielleicht auch daran gewöhnen müssen, dass die eigene Stimme je nach Einstellung deutlich verstärkt wahrgenommen wird – was in der ersten Zeit überkompensiert wurde, indem ich meine Lautstärke senkte. Und so musste mich meine Frau zuweilen ermahnen, etwas lauter zu sprechen. Aber vielleicht braucht sie auch einfach nur ein Hörgerät.

Keine Apple Watch

Das Einzige, was die Freude trübt, ist die fehlende Integration der Apple Watch. Was wäre besser geeignet, um etwa die Konversationsverstärkung durch ein diskretes Drehen an der digitalen Krone anzupassen? Das stört umso mehr, weil diese vertiefte Integration genau das ist, was man von Apple eigentlich erwartet. Aber das wird vermutlich in naher Zukunft nachgereicht. Bis dahin bleibt nur, das iPhone hervorzukramen und die Einstellungen im Kontrollzentrum zu justieren. Diese Ausflüge werden jedoch seltener, wenn man seinen Stil erst einmal gefunden hat.

Fazit

Die AirPods Pro lassen sich so nehmen, wie sie von Apple nach dem Test voreingestellt wurden – aber das heisst nicht, dass sie optimal zu den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben passen. Ohne ein gewisses Engagement und etwas Experimentierfreude seitens des Trägers wird viel Potenzial verschenkt – und damit unterscheiden sie sich fundamental von einem klassischen Hörgerät, das von einem Spezialisten angepasst wird und anschliessend so hingenommen werden muss.

Doch davon abgesehen wirken die neuen Funktionen wie ein Durchbruch bei diesem ungeliebten Thema. Jeder kann sich jetzt im stillen Kämmerlein um sein Gehör kümmern: frei von Hemmungen, Besuchen beim Spezialisten und der allgemeinen Unlust, sich damit zu beschäftigen. Und wenn das Gehör tatsächlich etwas nachgelassen hat, liegt die Lösung wortwörtlich auf der Hand. Oder es stellt sich die Erkenntnis ein, dass es noch zu früh für ein Hörgerät ist.

Das einzige kleine Problem liegt in der Gesellschaft, weil die AirPods Pro zurzeit noch als Geräte zur Abschottung und für die Musikwiedergabe verstanden werden. Wer sie zum ersten Mal bei einem Gespräch trägt, sollte vielleicht in einem Satz erklären, dass das Tragen keine Respektlosigkeit darstellt, sondern das genaue Gegenteil davon: eine Möglichkeit, um die Kommunikation deutlich zu verbessern.

Verfügbarkeit: Die neue Firmware zu den AirPods Pro wurde bereits freigegeben. Die neuen Funktionen zur Hörgesundheit werden in der Woche ab dem 28. Oktober 2024 zusammen mit iOS 18.1 veröffentlicht. Das Update der Firmware und die neuen Funktionen sind kostenlos.