Aktiia-Blutdruck-Manschette mit App koppeln

1. Öffnen Sie die kostenlose Aktiia-App (Android, iOS).

2. Tippen Sie auf den Tab Geräte.

3. Stellen Sie sicher, dass WLAN und Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert sind. Ausserdem bittet die App um Ihren Standortzugriff.

4. In der App, unter Geräte, finden Sie nun sowohl das Armband als auch die Manschette. Tippen Sie bei letzterem entweder auf Initialisierungsgerät hinzufügen oder, falls bereits einmal gekoppelt wurde, auf Verbinden.

5. Stellen Sie auf der Manschette den Schalter auf Ein, ein blaues Licht erscheint auf dem Gerät. Achtung, Gerät sollte gerade nicht aufgeladen werden, da die Kopplung sonst fehlschlägt. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, tippen Sie auf Erneut versuchen.

6. Die App leitet Sie durch den Prozess. Tippen Sie auf Fortfahren sowie auf Kopplung starten.

7. Wenn die Kopplung klappt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung in der App: «Grossartig! Ihre Aktiia-Manschette ist gekoppelt.»