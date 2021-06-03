Alexa findet die smarte Lampe nicht – so klappts

Die vierte Generation der Alexa-Smart-Speaker namens Echo hat neu einen integrierten Zigbee-Smart-Home-Hub an Bord. Damit sollte eine schnellere und einfachere Einrichtung von kompatiblen Smart-Home-Geräten möglich sein. Sollte.

PCtipp testet derzeit einen Echo samt einer einzelnen (bluetoothfähigen) Philips-Hue-Birne. Und hat das mal ausprobiert. Und dabei klappte die Suche nach der smarten Lampe weder via Alexa-App, noch per Sprachbefehl zu Händen des smarten Lautsprechers: «Alexa, such nach meinen Geräten». Die Assistentin fand: «Ich konnte keine neuen Smart Home Geräte finden». Ja, genau. Auch manuelles Hinzufügen via Handy-Bluetooth führte nur zu einer Fehlermeldung.

Zum Vergleich: Diese Hue-Birne (befindet sich in einer ganz gewöhnlichen Lampe) wurde via Philips-Hue-App ohne Probleme erkannt.