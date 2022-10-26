Alexa für Fitbit-Smartwatches einrichten – so gehts

Um Alexa «aufzuwecken», halten Sie die Taste auf der linken Seite einen Moment gedrückt. Wählen Sie bei «langes Drücken» anschliessend Sprachassistent Alexa und tippen dann auf OK. Künftig müssen Sie nur noch die Taste etwas länger drücken und können anschliessend der Sprachassistentin direkt eine Frage stellen.

Hinweis 1: Dies wurde bei der Versa 4 mit der Fitbit-iOS-Version (3.69) und bei der Sense 2 mit der Fitbit-Android-Version (3.69.fitbit-mobile) durchgeführt.

Weitere Fitbit-Modelle

Dies sollte ebenso für die älteren Versa-Modelle 3 und 2 funktionieren, wie ein Blick in die Betriebsanleitung zeigt. Der Alexa-Built-in wurde ab Fitbit Versa 2 eingeführt und ist auch für die Gesundheitsuhr Sense (ab der ersten Version) verfügbar. Somit funktioniert dieser Tipp grundsätzlich auch für Fitbit Sense und Versa 2.

Hinweis 2: Es ist jedoch möglich, dass dies in der Schweiz nicht funktioniert. In diesem Support-Artikel (engl.) ist die Schweiz bei den unterstützten Ländern für den Alexa-Built-in nicht aufgeführt – Deutschland und Österreich hingegen schon. Mangels Testgeräte kann dies nicht ausprobiert werden.