Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
26. Okt 2022
Lesedauer 3 Min.

Sprachsteuerung

Alexa für Fitbit-Smartwatches einrichten – so gehts

Sie können die aktuellen Fitbit-Wearables wie die Versa 4 oder die Sense 2 mit Alexa steuern. Aber es klappt auch mit älteren Modellen.

Fragen Sie Alexa beispielsweise, wie das Wetter wird oder lassen Sie sie ein Training starten (im Bild: Sense 2)

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Die beliebteste Fitbit-Uhr hat auch hierzulande Amazons Alexa im Gepäck. Aber auch auf der Gesundheitswatch Sense 2 kann man die Sprachassistentin einrichten. PCtipp testet derzeit sowohl die Versa 4 als auch die Sense 2 und zeigt anhand dieser Modelle, wie Sie Alexa einrichten.

Beispiel mit der iOS-Fitbit-App und der Versa 4

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch
  1. Tippen Sie in der Fitbit-App beim Heute-Tab oben links auf das Fitbit-Profilbild.
  2. Wählen Sie hier Versa 4 bzw. Sense 2 (müssen zuvor natürlich gekoppelt werden).
  3. Nebst Galerie und Brieftasche finden Sie als erstes neu direkt Amazon Alexa. Tippen Sie auf diese Kachel.
  4. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an (Mit Amazon anmelden).
  5. Fitbit wird zum Anmelden amazon.com verwenden. Tippen Sie auf Fortfahren.
  6. Wenn Sie Alexa noch nie verwendet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Erste Schritte. Alternativ können Sie darunter auf Nicht jetzt tippen.
  7. Um Alexa auf der Versa 4 bzw. Sense 2 einzurichten, tippen Sie auf Setup fortsetzen.
  8. Es erscheint die Meldung, dass das Gerät mit der internationalen Version von Alexa kompatibel ist. Einige Funktionen sind in der Schweiz möglicherweise nicht verfügbar. Tippen Sie auf Setup fortsetzen.
  9. Geben Sie nun Ihr Amazon-Konto sowie das -Passwort ein.
  10. Fitbit möchte auf Alexa Voice Service zugreifen. Um den Sprachdienst zu nutzen, müssen Sie auf Zulassen tippen (oder alternativ abbrechen).
  11. Wenn Sie möchten, können Sie den Standort freigeben, um «Was ist in der Nähe»-Features zu nutzen. Alexa kann dann passendere Antworten zu Ihrer Umgebung geben.
  12. Wählen Sie aus, worauf Alexa Skill zugreifen darf (z. B. Freunde, Profil, Aktivitäten und Training, Gewicht etc.). Sie können das Angehakte erlauben oder komplett alles verweigern.

Im Bild die weiteren Schritte in der iOS-App, doch mit der Android-Version funktioniert es genau gleich. Dort wurde es mit der Sense 2 durchgeführt

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Beispiele, wie Sie Alexa via Fitbit Versa 4 bzw. Sense 2 verwenden können:

«Stelle die Stoppuhr auf 10 Minuten.»

«Wähle einen Alarm für 6 Uhr morgens aus.»

«Wird es heute regnen?»

«Starte Laufen mit Fitbit.»

Für einen Tasten-Shortcut wählen Sie hier Alexa aus (im Bild: Versa 4)

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Um Alexa «aufzuwecken», halten Sie die Taste auf der linken Seite einen Moment gedrückt. Wählen Sie bei «langes Drücken» anschliessend Sprachassistent Alexa und tippen dann auf OK. Künftig müssen Sie nur noch die Taste etwas länger drücken und können anschliessend der Sprachassistentin direkt eine Frage stellen.

Hinweis 1: Dies wurde bei der Versa 4 mit der Fitbit-iOS-Version (3.69) und bei der Sense 2 mit der Fitbit-Android-Version (3.69.fitbit-mobile) durchgeführt.

Weitere Fitbit-Modelle

Dies sollte ebenso für die älteren Versa-Modelle 3 und 2 funktionieren, wie ein Blick in die Betriebsanleitung zeigt. Der Alexa-Built-in wurde ab Fitbit Versa 2 eingeführt und ist auch für die Gesundheitsuhr Sense (ab der ersten Version) verfügbar. Somit funktioniert dieser Tipp grundsätzlich auch für Fitbit Sense und Versa 2.

Hinweis 2: Es ist jedoch möglich, dass dies in der Schweiz nicht funktioniert. In diesem Support-Artikel (engl.) ist die Schweiz bei den unterstützten Ländern für den Alexa-Built-in nicht aufgeführt – Deutschland und Österreich hingegen schon. Mangels Testgeräte kann dies nicht ausprobiert werden.

Kommentare

Wearables Smartwatch Sprachsteuerung Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare