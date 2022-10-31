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Wenn Alexa trotz Einrichtung nur Englisch verstehen will
Kürzlich richtete die Autorin die Sprachassistentin Alexa für zwei aktuelle Fitbit-Wearables (hier erklärt) ein. Eine Fossil-Gen-6-Hybriduhr (Stella) ermöglicht dank Mikrofon nun die Amazon-Sprachsteuerung ebenfalls. Doch obwohl die Einrichtung eigentlich genau gleich funktioniert und im verknüpften Amazon-Konto die Spracheinstellungen auf Deutsch gestellt ist, horchte Alexa stets nach englischen Begriffen und verstand deshalb bei deutschen Sprachbefehlen, die der Fossil-Hybriduhr zugerufen wurden, nur Bahnhof. Kleine Warnung: Sie benötigen hierfür die Alexa-App von Amazon, falls Sie diese nicht bereits installiert haben.
Wenn Sie bereits in der Fossil-App sind
- Öffnen Sie die Fossil-Smartwatch-App (Android, iOS).
- Tippen Sie auf das grosse Bild der Uhr.
- Tippen Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
- Hier wählen Sie Amazon Alexa (angemeldet).
- Tippen Sie Anleitung/Tipps und Dinge zum Ausprobieren.
- Hier wird in drei Schritten erklärt, wie Sie Alexa auf einer Fossil-Uhr verwenden. Wischen Sie zweimal von rechts nach links.
- Hier werden Sie informiert, dass Sie für zusätzliche Informationen (wie die Spracheinstellungen) via Amazon-Alexa-App zugreifen können. Ein direkter Schaltflächen-Link führt zur Alexa-App, tippen Sie darauf.
- Folgen Sie anschliessend der Anleitung unten bei Amazon-Alexa-App.
Amazon-Alexa-App
- In der Alexa-App (Android, iOS) tippen Sie auf die Registerkarte Mehr.
- Hier gehts zu Einstellungen.
- Anschliessend wählen Sie Geräteeinstellungen (für die Smartwatch).
- Nun sehen Sie eine Liste der Geräte, bei denen Sie Alexa eingerichtet haben. In unserem Beispiel sind das drei Smartwatches, Alexa auf dem Handy sowie zwei smarte Lichter von Nanoleaf. Da die Fitbit-Geräte für keine Fremdsprach-Probleme sorgten, tippen wir hier auf die Fossil-Hybriduhr ganz oben.
- Nun endlich können Sie hier die Sprache ändern. Tippen Sie auf Sprache, die standardmässig auf English eingestellt ist, danach auf Deutsch (Deutschland) / English (United States).
- Voilà, ab sofort wird Sie die Fossil- oder eine andere Smartwatch auch in Deutsch verstehen.
Hinweis: In der Alexa-App war es nicht möglich, eine Schweizer Adresse unter Gerätestandort zu hinterlegen. Während man bei Zeitzone durchaus diejenige für Zürich eingeben kann, ist bei Sprache nur Deutsch Deutschland, nicht aber Deutsch Schweiz verfügbar.
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