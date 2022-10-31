Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
31. Okt 2022
Lesedauer 3 Min.

What?

Wenn Alexa trotz Einrichtung nur Englisch verstehen will

Will Alexa Sie über die Smartwatch nicht in Deutsch verstehen – obwohl die Sprache im Amazon-Konto so hinterlegt wurde? So klappt es.

Wenn Alexa nicht so will, wie Sie...

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Kürzlich richtete die Autorin die Sprachassistentin Alexa für zwei aktuelle Fitbit-Wearables (hier erklärt) ein. Eine Fossil-Gen-6-Hybriduhr (Stella) ermöglicht dank Mikrofon nun die Amazon-Sprachsteuerung ebenfalls. Doch obwohl die Einrichtung eigentlich genau gleich funktioniert und im verknüpften Amazon-Konto die Spracheinstellungen auf Deutsch gestellt ist, horchte Alexa stets nach englischen Begriffen und verstand deshalb bei deutschen Sprachbefehlen, die der Fossil-Hybriduhr zugerufen wurden, nur Bahnhof. Kleine Warnung: Sie benötigen hierfür die Alexa-App von Amazon, falls Sie diese nicht bereits installiert haben.

Wenn Sie bereits in der Fossil-App sind

  1. Öffnen Sie die Fossil-Smartwatch-App (Android, iOS).
  2. Tippen Sie auf das grosse Bild der Uhr.
  3. Tippen Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
  4. Hier wählen Sie Amazon Alexa (angemeldet).
  5. Tippen Sie Anleitung/Tipps und Dinge zum Ausprobieren.
  6. Hier wird in drei Schritten erklärt, wie Sie Alexa auf einer Fossil-Uhr verwenden. Wischen Sie zweimal von rechts nach links.
  7. Hier werden Sie informiert, dass Sie für zusätzliche Informationen (wie die Spracheinstellungen) via Amazon-Alexa-App zugreifen können. Ein direkter Schaltflächen-Link führt zur Alexa-App, tippen Sie darauf.
  8. Folgen Sie anschliessend der Anleitung unten bei Amazon-Alexa-App.

Fossil-App für Smartwatches

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Amazon-Alexa-App

  1. In der Alexa-App (Android, iOS) tippen Sie auf die Registerkarte Mehr.
  2. Hier gehts zu Einstellungen.
  3. Anschliessend wählen Sie Geräteeinstellungen (für die Smartwatch).
  4. Nun sehen Sie eine Liste der Geräte, bei denen Sie Alexa eingerichtet haben. In unserem Beispiel sind das drei Smartwatches, Alexa auf dem Handy sowie zwei smarte Lichter von Nanoleaf. Da die Fitbit-Geräte für keine Fremdsprach-Probleme sorgten, tippen wir hier auf die Fossil-Hybriduhr ganz oben.
  5. Nun endlich können Sie hier die Sprache ändern. Tippen Sie auf Sprache, die standardmässig auf English eingestellt ist, danach auf Deutsch (Deutschland) / English (United States).
  6. Voilà, ab sofort wird Sie die Fossil- oder eine andere Smartwatch auch in Deutsch verstehen.

Spracheinstellungen pro Gerät in der Alexa-App

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: In der Alexa-App war es nicht möglich, eine Schweizer Adresse unter Gerätestandort zu hinterlegen. Während man bei Zeitzone durchaus diejenige für Zürich eingeben kann, ist bei Sprache nur Deutsch Deutschland, nicht aber Deutsch Schweiz verfügbar.

Inhalt

Kommentare

Sprachsteuerung Apps Amazon Wearables Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare