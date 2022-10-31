Wenn Alexa trotz Einrichtung nur Englisch verstehen will

Kürzlich richtete die Autorin die Sprachassistentin Alexa für zwei aktuelle Fitbit-Wearables (hier erklärt) ein. Eine Fossil-Gen-6-Hybriduhr (Stella) ermöglicht dank Mikrofon nun die Amazon-Sprachsteuerung ebenfalls. Doch obwohl die Einrichtung eigentlich genau gleich funktioniert und im verknüpften Amazon-Konto die Spracheinstellungen auf Deutsch gestellt ist, horchte Alexa stets nach englischen Begriffen und verstand deshalb bei deutschen Sprachbefehlen, die der Fossil-Hybriduhr zugerufen wurden, nur Bahnhof. Kleine Warnung: Sie benötigen hierfür die Alexa-App von Amazon, falls Sie diese nicht bereits installiert haben.

Wenn Sie bereits in der Fossil-App sind