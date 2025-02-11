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Klaus Zellweger
11. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Alte E-Mail-Empfänger löschen

Es passiert schneller, als man denkt: Bei einem Kontakt wird versehentlich eine alternative E-Mail-Adresse verwendet. Wir zeigen, wie man diese ungewollten Adressen bei Mail von macOS wieder loswird.

Einmal verwendete E-Mail-Adressen können sich als hartnäckig erweisen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Es passiert schneller, als man denkt: Bei einem Kontakt wird versehentlich eine alternative E-Mail-Adresse verwendet, weil zum Beispiel schon früher eine Nachricht an das private Konto geschickt wurde – oder weil man schon einmal eine E-Mail von diesem Konto erhalten hat. Die Mail-Anwendung von ­macOS vergisst diese einmalige Sache jedoch nicht, sondern speichert auch die abweichende Adresse. Und es kommt, wie es kommen muss: Bei der nächsten E-Mail wird bei der Eingabe des Empfängers automatisch diese alternative, falsche Adresse verwendet.

Um eine solche Abweichung zu löschen, wählen Sie in Mail im Menü Fenster den Befehl Vorherige Empfänger. Verwenden Sie das Suchfeld ganz rechts oben, um einen Empfänger zu finden. Jetzt sehen Sie alle ­assoziierten E-Mail-Adressen, damit sie all jene löschen können, die künftig nicht mehr von Mail automatisch verwendet werden sollen.

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