Alte Versionen von Webseiten finden

Sollten Sie also Inhalte von kürzlich verschwundenen Sites suchen, können Sie so mit etwas Glück fündig werden. Sie können nur hoffen, dass der Google-Bot beim Erstellen des Caches allen Links auf der Seite gefolgt ist und die Unterseiten ebenfalls gecacht hat. Aber vielleicht finden Sie bereits auf der Startseite das, was Sie suchen.

Tipp 2: Gezielt im Cache suchen

Google bietet den Cache-Zugriff bei einer gewöhnlichen Google-Suche im erwähnten kleinen Ausklappmenü an. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, direkt im Google-Cache zu suchen. Tippen Sie die URL des Google-Caches ein oder rufen Sie diese aus einem gespeicherten Lesezeichen ab:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

Dahinter hängen Sie die Adresse der Webseite an, die Sie interessiert, einfach ohne das http:// oder https://.

Wenn Sie also der Cache zu www.example.org interessiert, dann lautet die Cache-URL so:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:www.example.org

Der Google-Cache führt in der Regel nur jeweils die letzte Version der betroffenen Webseite. Sie können sich also hier leider keine verschiedenen Kalenderdaten aussuchen, um die Inhalte anzuschauen.

Tipp 3: Web-Nostalgie

Während die Cache-Suche bei Google häufig der Informationsbeschaffung dient, ist der dritte Tipp primär für jene geeignet, die einfach mal schauen wollen, wie eine Webseite früher ausgesehen hat. Auch da könnten Sie sogar noch auf Artikel oder Beiträge stossen, die heute gar nicht mehr online sind.

Die gute alte Wayback Machine von archive.org erstellt von Websites immer wieder einmal Schnappschüsse. Surfen Sie zu https://web.archive.org/. Tippen Sie die Domain (ohne das http:// oder https://) ins Suchfeld und drücken Sie Enter. Wählen Sie im horizontalen Scrollbalken ein Jahr aus, zum Beispiel 2011. Darunter erscheint nach etwas Rechnen ein Kalender. Hier sehen Sie anhand der farbigen Markierungen, an welchen Tagen ein Snapshot der Webseite erstellt wurde. Halten Sie den Mauszeiger beim gewünschten Tag über einen der farbigen Punkte, bis in einem kleinen Kasten ein Zeitstempel erscheint. Der Klick darauf führt zum gespeicherten Schnappschuss, oft inklusive komplett erhaltenem Design.