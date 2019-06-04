Amazon-Echo-Gerät in der Schweiz einrichten

Amazon-Geräte sind zwar mittlerweile in der Schweiz erhältlich, beispielsweise bei Digitec oder Brack, es gibt aber immer noch Probleme bei der Einrichtung – die Alexa-App ist hier nicht offiziell erhältlich und somit ist die Einrichtung komplizierter.

Wir zeigen Ihnen im Video, wie Sie Ihr Amazon-Gerät (in unserem Beispiel ein Echo Plus) trotzdem zu ihrem Amazon-Konto hinzufügen. Wir haben dies mit einem Windows-10-Gerät durchgeführt.