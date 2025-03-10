Android: Google Fotos auf dem Desktop-PC speichern

Auf Android-Geräten synchronisiert die Google-Fotos-App Ihre Fotos und Videos standardmässig automatisch mit Ihrem Google-Konto. Nun stellen Sie fest, dass Sie diese Bilder in Ihrem Google Drive nicht finden. Im Auftakt-Screenshot oben gibts zwar einen Ordner «Pics», aber den hat die Autorin irgendwann selbst erstellt. Von den Google-Fotos aus dem Android-Gerät fehlt jede Spur.

Tipp: Das Herunterladen der Fotos kann auch sinnvoll sein, wenn in Ihrem Google-Konto allmählich der Speicherplatz zur Neige geht. So könnten Sie die Bilder in Google Fotos nach dem Download löschen, um wieder etwas Platz zu schaffen.

Ursache: Dass Sie die Bilder nicht direkt in Google Drive finden, liegt daran, dass die Fotos nicht mit Google Drive synchronisiert werden, sondern mit Google Fotos. Deren Platzbedarf wird aber ebenfalls in den Drive-Gesamtspeicherplatz eingerechnet. Wer einen kostenlosen Google-Account verwendet, dürfte früher oder später an die Grenze der erlaubten 17 Gigabytes stossen. Nachfolgend stellen wir Ihnen zwei Möglichkeiten vor, wie Sie die Bilder aus Ihrem Google-Konto auf Ihre PC-Festplatte bringen.

Variante 1: Via Google Fotos