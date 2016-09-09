Android/Samsung: Hilfe, falsche Tastenkombination gedrückt!

Natürlich soll man das Gerät nicht abwürgen, wenn es eine andere Betriebssystemversion installiert. Aber da Sie vermutlich kein Custom OS heruntergeladen haben und das Gerät auch sonst keine Installationsquelle für ein Custom ROM findet, tut es in diesem Moment in der Regel nichts, ausser zu warten. Booten Sie also das Gerät nochmals neu: Versuchen Sie es erst, indem Sie die Ein/Aus-Taste etwas länger drücken. Dann sollte das Gerät einen normalen Neustart hinlegen. Wenn das nicht klappt, versuchen Sie, das ursprünglich gesuchte Boot-Menü aufzurufen – einfach diesmal richtig: Home- und Lauter-Taste (oberer Teil des Lautstärkeknopfs!) sowie Ein/Aus-Taste gleichzeitig gedrückt halten, beim Vibrieren die Ein/Aus-Taste loslassen, danach die anderen zwei Knöpfe.

Im Boot-Menü selbst sind auch für den fortgeschrittenen Anwender nur diese Punkte relevant:

Reboot system now leitet einen Neustart ein. Das ist im Zweifelsfall immer die beste Option.

Power off schaltet das Gerät aus. Auch das dürfte eine Option sein, falls Sie sich erst in ein paar Stunden wieder mit dem Gerät befassen wollen. Die zwei weiteren Punkte:

Wipe data/factory reset: Das ist der Werksreset. Er löscht alle Daten vom Gerät und setzt es in den Auslieferzustand zurück. Sie werden dann auf dem Gerät alle Konten wieder hinzufügen, alle Apps neu installieren und die Updates neu aufspielen müssen. Allenfalls auf dem Gerät abgelegte Musikstücke oder Bilder sind dann ebenfalls weg. Zum Werksreset kommen Sie übrigens auch einfacher: Gehen Sie im ganz normal gestarteten Gerät zu Einstellungen/Sichern und zurücksetzen/Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wipe cache partition: Dies leert lediglich die Cache-Partition, in der einige Apps Daten zwischenlagern. Es kann bei gewissen Fehlern helfen, etwa wenn Sie fehlerhaft funktionierende Apps haben oder wenn das Gerät zu träge reagiert.