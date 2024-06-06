Angespielt: Razer Wolverine V2 Pro

Rumble. Keine Rumble-Funktion. Auch das muss jeder für sich bewerten. Mir fällt das «Rumpeln» des Controllers nicht gross auf; genauso wenig stört es mich, wenn es fehlt.

Verbauter Akku. Das ist mein grösster Kritikpunkt. Der fest verbaute Akku wird über USB-C geladen, genau wie der Original-PS5-Controller. Wenn er leer ist, muss der Wolverine entweder ans USB-C-Kabel oder es heisst «Game Over». Bei der Xbox lassen sich die zwei AA-Akkus sofort durch ein frisches Paar aus dem Ladegerät tauschen, das bei uns ständig am Strom hängt. Für die PS5 haben wir uns einen zweiten Controller geholt, der bei Bedarf jederzeit getauscht werden kann.

Doch der Wolverine ist schlicht zu teuer, um sich davon einen Zweiten wie eine Ersatzbatterie zu gönnen. Und so spielt die Energieversorgung eine wesentlich grössere Rolle, als sie es sollte.

Zusammenfassung und Fazit

Der Razer Wolverine V2 Pro überzeugt mich als der «Xbox-Controller, der mit der PS5 funktioniert». Oder andersherum: Er ist der Controller, der es mir erlaubt, überhaupt erst mit der PS5 zu spielen.

Allerdings zeigt er auch einige eklatante Schwächen: ganz besonders beim absurd-schwammigen Steuerkreuz und den schwer zugänglichen Paddles auf der Rückseite. Diverse Eigenschaften des Originals fehlen. Die App erlaubt hingegen eine problemlose Anpassung des Controllers, zumindest mit dem iPhone. Sie wird zwar in den App-Stores mit schlechten Wertungen überschüttet; doch ich hatte während meinen kurzen Begegnungen keine Probleme.