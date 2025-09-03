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Gaby Salvisberg
3. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

Anheften am Schnellzugriff heftet Ordner auch in der Taskleiste an

Im Datei-Explorer lassen sich Ordner am Schnellzugriff anheften. Wussten Sie aber, dass diese Ordner damit auch in der Taskleiste zugänglich sind?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Klicken Sie mit rechter Maustaste aufs Symbol des Datei-Explorers auf der Taskleiste. Im Kontextmenü erscheinen unter Angeheftet möglicherweise einige Ordner. Öffnen Sie ein Explorer-Fenster und vergleichen Sie die an der Taskleiste angehefteten Ordner mit jenen, die in der linken Spalte am Schnellzugriff angeheftet sind, erkennbar am Stecknadel-Symbol. Es sind dieselben!

Wenn Sie häufig gebrauchte Ordner am Schnellzugriff anheften, brauchen Sie für den Zugriff auf diese also nicht jedes Mal erst ein Explorer-Fenster zu öffnen. Sie erreichen dieselben Ordner auch direkt via Rechtsklick aufs Explorer-Symbol in der Taskleiste.

Die im Schnellzugriff angehefteten Ordner (Einrahmung links) entsprechen immer auch den angehefteten Ordnern, die beim Rechtsklick aufs Explorer-Symbol in der Taskleiste zugänglich sind (Einrahmung rechts)

 © Quelle: PCtipp.ch

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