Anheften am Schnellzugriff heftet Ordner auch in der Taskleiste an

Klicken Sie mit rechter Maustaste aufs Symbol des Datei-Explorers auf der Taskleiste. Im Kontextmenü erscheinen unter Angeheftet möglicherweise einige Ordner. Öffnen Sie ein Explorer-Fenster und vergleichen Sie die an der Taskleiste angehefteten Ordner mit jenen, die in der linken Spalte am Schnellzugriff angeheftet sind, erkennbar am Stecknadel-Symbol. Es sind dieselben!

Wenn Sie häufig gebrauchte Ordner am Schnellzugriff anheften, brauchen Sie für den Zugriff auf diese also nicht jedes Mal erst ein Explorer-Fenster zu öffnen. Sie erreichen dieselben Ordner auch direkt via Rechtsklick aufs Explorer-Symbol in der Taskleiste.