AnyDesk- oder TeamViewer-Dienst nicht automatisch starten

AnyDesk und TeamViewer sind nützliche Fernsupport-Anwendungen. Etwa in Unternehmungen werden diese von IT-Admins benutzt, um auf den Rechnern der Benutzer Wartungsarbeiten durchzuführen oder um Probleme zu lösen. Dadurch muss der IT-Support nicht bei jedem User persönlich antraben.

Für die private Nutzung sind die erwähnten Anwendungen kostenlos und erfüllen denselben Zweck. So hat etwa die Autorin auch schon AnyDesk und TeamViewer verwendet, um auf dem PC eines Bekannten die eine oder andere Fehlermeldung zu beheben.

Falls Sie AnyDesk oder TeamViewer fix installieren, legen diese erstens eine Verknüpfung in einen schwer zu findenden Autostart-Ordner und erstellen zusätzlich in Windows einen eigenen Dienst, der im Hintergrund dauernd weiterläuft. Jeder gestartete Dienst belegt Systemressourcen. Ausserdem ist das Missbrauchspotential von dauernd laufenden Fernzugriffs-Programmen recht hoch. Darum empfehlen wir, die Programme und Dienste nur bei Bedarf zu starten; also dann, wenn Sie tatsächlich jemandem aus der Ferne helfen oder wenn – umgekehrt – eine Ihnen bekannte Person tatsächlich bei Ihnen auf den Desktop schauen soll.

Autostart-Verknüpfung löschen

Zunächst soll das Programm selbst nicht automatisch starten. Wir zeigen es am Beispiel von AnyDesk; es funktioniert aber bei TeamViewer ähnlich.

Dass die Anwendung selbst gerade läuft, sehen Sie daran, dass unten rechts im Infobereich deren Icon zu sehen ist. Hier zum Beispiel das rotweisse AnyDesk-Symbol. Es könnte auch ein blau-weisses TeamViewer-Symbol sein.