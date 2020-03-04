App-Test: Session – Private Messenger

Die meisten Messenger verlangen zwingend nach Ihrer Handy-Nummer. Für Privatsphärefreunde gibt es nun den Messenger Session. Session verzichtet auf eine Telefonnummer. Es wird auch nicht nach Zugriff auf Ihre Kontakte gefragt. Session ist also noch mehr auf die Privatsphäre fokussiert als Threema.

Session ist als Desktop-Version (Windows, macOS, Linux) sowie für Android und iOS erhältlich. Momentan gibt es den Messenger nur auf Englisch.

Was Session kann

Wie bei anderen Messengern kann man Nachrichten schreiben sowie Emojis, Fotos, Dateien und Sprachnachrichten verschicken. Was fehlt sind Sticker und GIFs, (Video-)Telefonie oder Zeichnen (z.B. wie bei Wire).