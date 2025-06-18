Apple-Anleitungen über alles

Früher wurden Programme und Computer noch mit kiloschweren Handbüchern geliefert, doch das sind vergangene Zeiten: Wer sich heute einen Mac kauft, findet kaum noch Papier in der Schachtel. Und doch gibt es die Handbücher weiterhin, nur eben digital und interaktiv. Unter der relativ jungen Adresse support.apple.com/docs werden Sie automatisch zur deutschsprachigen Bibliothek umgeleitet, wo Sie für jedes Gerät oder macOS eine ausführliche Anleitung finden. Vielfach gibt es sogar mehrere davon, etwa eine kurze Einführung, eine ausführliche Version und oft eine Reparaturanleitung.