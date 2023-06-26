Apple-Finder: mit intelligenten Ordnern schneller finden

Die «intelligenten Ordner» gehören zu den am meisten unterschätzten Funktionen des Finders – vermutlich auch deshalb, weil sie so dezent daherkommen. Denn während klassische Ordner all jene Objekte enthalten, die Sie eigenhändig darin ablegen, basieren die intelligenten Ordner auf einer lebendigen, stets aktuellen Suche. Der Inhalt verändert sich also automatisch, wenn weitere Objekte dem Suchkriterium entsprechen – oder wenn sie durch veränderte Eigenschaften durch das Raster fallen.

Objekte finden

Wählen Sie im Finder im Menü Ablage den Befehl Suchen. Ein leeres Fenster wird geöffnet. Klicken Sie oben rechts auf die Lupe. (1) Tippen Sie den Suchbegriff ins Eingabefeld. Dieser Begriff wird überall gefunden: in Dateinamen genauso wie innerhalb einer Datei. Sie könnten aber genauso gut den Suchbegriff auslassen und gleich aus den Ein­blendmenüs den gewünschten Dateityp auswählen, etwa alle Filmdateien. (2)