Apple Fotos für Anspruchsvolle

Schnappen Sie sich einen professionellen Fotografen, der mit Adobe Lightroom oder Capture One arbeitet, und befragen Sie ihn zu seiner Meinung zu Apples Fotos-Anwendung. Ziemlich sicher werden Sie nur ein müdes Lächeln ernten. Zu banal der Funktionsumfang, zu spassig die Bedienung. Überhaupt: Wie soll man als Profi eine Anwendung ernst nehmen, die auf die Knipserei mit dem Smartphone ausgelegt ist? Und so häufen sich die Irrtümer.

Wir werden uns gleich ansehen, mit welchen Techniken und Erweiterungen Fotos zu einer ausgewachsenen Profisoftware heranwächst. Doch zuvor werfen wir einen Blick auf jene Eigenschaften, die diese Anwendung so unwiderstehlich machen – und das sind weniger die Werkzeuge zur Überarbeitung und Retusche, sondern vielmehr die ausgefuchste Verwaltung.

Deshalb ist es unser Ziel, die Fähigkeiten von Fotos vollumfänglich zu bewahren und gleichzeitig die fortgeschrittenen Möglichkeiten für die Retusche in alle Richtungen zu erweitern.

Die Vorzüge

Was Fotos von der schwergewichtigen Konkurrenz unterscheidet und gleichzeitig so reizvoll macht, ist seine Allgegenwart. Mit dem iPhone geschossene Bilder landen direkt in der zentralen Bibliothek, die über iCloud mit allen anderen Apple-Geräten synchronisiert wird – bis hin zur direkten Wiedergabe auf dem Apple TV. Auch Verbesserungen an den Bildern, Alben oder Löschungen werden nahtlos abgeglichen. Dabei versteht sich Fotos auch mit JPEGs und RAW-Dateien aus allen erdenklichen Kameras. Die Software bildet ausserdem die perfekte Drehscheibe, um schnell einen Schnappschuss an eine E-Mail zu hängen, als Nachricht zu verschicken oder auf Social Media zu veröffentlichen.