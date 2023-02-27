Apple Fotos: GIFs herstellen

GIF-Dateien sind uralt: Das «Graphics Interchange Format» gab seinen Einstand 1987 und mauserte sich mit dem Aufkommen des Internets zu einem der wichtigsten Standards. Denn GIFs können statisch, aber auch animiert sein. Ausserdem erlauben sie transparente Bereiche, was sie besonders für Webdesigner interessant macht, um ein Bild nahtlos über einen beliebigen Hintergrund zu legen.

Falls Sie sich damit begnügen, ein maximal drei Sekunden langes Filmchen in ein animiertes GIF zu verpacken, reichen die Möglichkeiten in Apples Anwendung Fotos. Die Grundlage ist jedoch kein unbewegliches Bild, sondern ein «Live-Foto» aus dem iPhone.

Zur Auffrischung: Wenn das Symbol für Live-Fotos in der Kamera-App aktiviert ist, wird das eigentliche Bild von einem drei Sekunden langen Video begleitet: je 1,5 Sekunden vor und nach der eigentlichen Aufnahme. Und dieses Video wird später als GIF gesichert.