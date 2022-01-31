Apple TV: laute Töne reduzieren

Gerade erst wurde die Lautstärke beim Actionfilm erhöht, um die Dialoge verständlich zu machen. Doch eine Minute später detoniert ein Sprengkörper mit einer Wucht, die dem Nachbarn die Füllungen aus dem Gesicht zieht. Der Griff nach der Fernbedienung wirkt fast schon panisch. Doch das muss echt nicht sein!

Eine bombastische Tonkulisse ist für Cineasten ein Muss. Doch sozialisierte Mieter nehmen Rücksicht auf die Nachbarn. Das Apple TV bietet deshalb eine Einstellung, um die lauten Töne automatisch zu reduzieren. Dabei verliert die Klangkulisse zwar an Dynamik, aber oft ist dieser Verlust das kleinere Übel.

Um die Funktion einzuschalten, rufen Sie am Apple TV die Einstellungen auf und navigieren Sie zum Bereich Video und Audio. Hier finden Sie den Schalter Laute Töne reduzieren: