Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
31. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.

Ruhe da oben!

Apple TV: laute Töne reduzieren

Eine dynamische Klangkulisse ist zwar schön und gut, aber manchmal geht es auch zu weit.

Das kennen wir doch alle: Auf das Liebesgesäusel folgt der grosse Knall

© (Quelle: Screenshot/PCtipp)

Gerade erst wurde die Lautstärke beim Actionfilm erhöht, um die Dialoge verständlich zu machen. Doch eine Minute später detoniert ein Sprengkörper mit einer Wucht, die dem Nachbarn die Füllungen aus dem Gesicht zieht. Der Griff nach der Fernbedienung wirkt fast schon panisch. Doch das muss echt nicht sein!

Eine bombastische Tonkulisse ist für Cineasten ein Muss. Doch sozialisierte Mieter nehmen Rücksicht auf die Nachbarn. Das Apple TV bietet deshalb eine Einstellung, um die lauten Töne automatisch zu reduzieren. Dabei verliert die Klangkulisse zwar an Dynamik, aber oft ist dieser Verlust das kleinere Übel.

Um die Funktion einzuschalten, rufen Sie am Apple TV die Einstellungen auf und navigieren Sie zum Bereich Video und Audio. Hier finden Sie den Schalter Laute Töne reduzieren:

Die Dynamik geht flöten, aber der Hausfrieden wird gewahrt

 © Quelle: PCtipp.ch

Weitere Einstellungen

Drücken Sie während der Wiedergabe auf der Apple-TV-Fernbedienung das Steuerkreuz nach unten, um weitere Einstellungen aufzurufen, die jedoch von der jeweiligen App abhängen. In einigen Apps wie zum Beispiel YouTube passiert überhaupt nichts. Im Mediacenter Infuse finden Sie die Option Lautstärke-Anhebung, die sich dann in Prozent wählen lässt:

Infuse bietet eigene Einstellungen zur Dynamik

 © Quelle: PCtipp.ch

Bei der App Disney+ wiederum werden einfach die verfügbaren Sprachen des Streams angezeigt:

Bei Disney+ wird zwischen den verfügbaren Sprachen gewechselt

 © Quelle: PCtipp.ch

Und so weiter. Es lohnt sich also, sich in der eigenen Lieblings-App ein wenig umzusehen.

Kommentare

Streaming
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare