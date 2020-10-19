Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
19. Okt 2020
Lesedauer 3 Min.

Schau her! So schön!

Apple Watch: viele schöne Zifferblätter

Die Zifferblätter zur Apple Watch orientieren sich an dem, was Apple erlaubt. Trotzdem lassen sich erstaunliche Kreationen aus dem Internet laden.

Selbst mit den Einschränkungen von watchOS herrscht kein Mangel an tollen Zifferblättern

© (Quelle: PCtipp.ch)

Mit jedem neuen watchOS und jeder neuen Apple Watch liefert Apple weitere Zifferblätter mit. Zwar ist es nicht möglich, eigene Zifferblätter von Grund auf neu zu erstellen. Doch mit der nötigen Portion Fantasie sind trotzdem erstaunliche Kreationen möglich.

Hinzu kommt, dass es mit watchOS 7 möglich ist, Zifferblätter mit anderen Apple-Watch-Trägern zu teilen. Wenn Sie ein eigenes Zifferblatt an jemand anderen übertragen möchten, rufen Sie es auf Ihrer Apple Watch auf. (1) Drücken Sie ein weniger länger auf das Display, um den Bearbeitungsmodus auszuwählen. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (2) und verschicken Sie das Zifferblatt an die Person Ihrer Wahl (3).

Zifferblätter lassen sich direkt ab der Apple Watch teilen

 © Quelle: PCtipp.ch

Zifferblätter von Websites

Doch es bleibt das Problem mit der Fantasie. Wenn die nicht ganz so ausgeprägt ist, helfen spezialisierte Websites weiter. So finden Sie unter der Adresse buddywatch.app seitenweise gelungene Zifferblätter, die nur darauf warten, installiert zu werden. Natürlich können Sie später noch Anpassungen vornehmen.

Um ein Zifferblatt herunterzuladen, rufen Sie die Adresse https://buddywatch.app auf Ihrem iPhone auf. Tippen Sie auf das gewünschte Modell und danach auf die Schaltfläche Download. Nach einer Rückfrage von iOS lässt sich das Zifferblatt in die App «Watch» laden und dort aktivieren oder anpassen.

Zifferblätter lassen sich auch von einer Website in die Watch-App laden

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine weitere attraktive Quelle ist die Website watchfacely.com. Dort läuft es ein wenig anders und funktioniert sehr komfortabel, wenn Sie am Rechner sitzen.

Klicken Sie auf ein Zifferblatt und anschliessend auf die Schaltfläche Scan QR code to install. Den angezeigten QR-Code erfassen Sie mit der Kamera des iPhones; danach wird die Website in Safari geöffnet und der Download des Zifferblattes initiiert.

Watchfacely geht den Weg über QR-Codes, was besonders vor dem PC den Download vereinfacht

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Apple Watch Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare