Apple Watch: viele schöne Zifferblätter

Mit jedem neuen watchOS und jeder neuen Apple Watch liefert Apple weitere Zifferblätter mit. Zwar ist es nicht möglich, eigene Zifferblätter von Grund auf neu zu erstellen. Doch mit der nötigen Portion Fantasie sind trotzdem erstaunliche Kreationen möglich.

Hinzu kommt, dass es mit watchOS 7 möglich ist, Zifferblätter mit anderen Apple-Watch-Trägern zu teilen. Wenn Sie ein eigenes Zifferblatt an jemand anderen übertragen möchten, rufen Sie es auf Ihrer Apple Watch auf. (1) Drücken Sie ein weniger länger auf das Display, um den Bearbeitungsmodus auszuwählen. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (2) und verschicken Sie das Zifferblatt an die Person Ihrer Wahl (3).