Schau her! So schön!
Apple Watch: viele schöne Zifferblätter
Mit jedem neuen watchOS und jeder neuen Apple Watch liefert Apple weitere Zifferblätter mit. Zwar ist es nicht möglich, eigene Zifferblätter von Grund auf neu zu erstellen. Doch mit der nötigen Portion Fantasie sind trotzdem erstaunliche Kreationen möglich.
Hinzu kommt, dass es mit watchOS 7 möglich ist, Zifferblätter mit anderen Apple-Watch-Trägern zu teilen. Wenn Sie ein eigenes Zifferblatt an jemand anderen übertragen möchten, rufen Sie es auf Ihrer Apple Watch auf. (1) Drücken Sie ein weniger länger auf das Display, um den Bearbeitungsmodus auszuwählen. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (2) und verschicken Sie das Zifferblatt an die Person Ihrer Wahl (3).
Zifferblätter von WebsitesDoch es bleibt das Problem mit der Fantasie. Wenn die nicht ganz so ausgeprägt ist, helfen spezialisierte Websites weiter. So finden Sie unter der Adresse buddywatch.app seitenweise gelungene Zifferblätter, die nur darauf warten, installiert zu werden. Natürlich können Sie später noch Anpassungen vornehmen.
Um ein Zifferblatt herunterzuladen, rufen Sie die Adresse https://buddywatch.app auf Ihrem iPhone auf. Tippen Sie auf das gewünschte Modell und danach auf die Schaltfläche Download. Nach einer Rückfrage von iOS lässt sich das Zifferblatt in die App «Watch» laden und dort aktivieren oder anpassen.
Eine weitere attraktive Quelle ist die Website watchfacely.com. Dort läuft es ein wenig anders und funktioniert sehr komfortabel, wenn Sie am Rechner sitzen.
Klicken Sie auf ein Zifferblatt und anschliessend auf die Schaltfläche Scan QR code to install. Den angezeigten QR-Code erfassen Sie mit der Kamera des iPhones; danach wird die Website in Safari geöffnet und der Download des Zifferblattes initiiert.
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