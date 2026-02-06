Apple Watch als Überwachungskamera

Manchmal wünscht man sich, schnell und unkompliziert eine Situation im Auge zu behalten: das Kinderzimmer, den Fortschritt des 3D-Druckers, den Herd oder was auch immer sich aus der Distanz beobachten lassen soll. Für solche spontanen Überwachungsaufgaben eignet sich die Apple Watch hervorragend. Die Reichweite ist zwar nicht unbeschränkt, aber in den eigenen vier Wänden meistens ausreichend.

Platzieren Sie das iPhone so, dass die Kamera die gewünschte Situation zeigt. Starten Sie auf der Apple Watch die App Kamera, et voilà: das Bild einer improvisierten Überwachskamera am Handgelenk.

Idealerweise hängt das iPhone am Strom. Allerdings kann es auch im Ruhezustand darauf warten, bis die Kamera über die Apple Watch aktiviert wird. Das klappt auch ohne Code-Eingabe. Und natürlich lässt sich das Gezeigte mit einem Tippen fotografieren, denn dazu ist diese Einrichtung ja da.