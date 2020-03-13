Auflösung im Windows-Remotedesktop ändern

Derzeit ist vielerorts Home-Office angesagt. Das erfordert für viele Anwender das Arbeiten über eine Windows-Remotedesktop-Sitzung. Nun ist der private PC vielleicht aber eher fürs Gamen ausgelegt. Daher thront auf Ihrem Heimbüro-Schreibtisch ein ultrabreiter Monitor.

Sobald die Remotedesktop-Session aufgebaut ist, übernimmt jene automatisch die Bildschirmbreite Ihres richtigen Monitors. Nun gibts aber einige Anwender, die in der Remote-Session nicht im Vollbild arbeiten wollen, weil sie gleichzeitig lokale Anwendungen wie Browser, Officeprogramme, Slack und ähnliches benutzen. Und da stösst man auf ein Problem: Sie können die Remote-Session zwar sehr einfach in eine Fensteransicht umschalten. Aber der Bildschirm innerhalb dieses Fensters bleibt wie er ist: 3840 Pixel breit, wie Ihr richtiger Bildschirm. Da scrollt man sich einen Wolf!

Während die Verbindung aufgebaut ist, können Sie keine Auflösung ändern. Es wird ebenfalls fehlschlagen, wenn Sie versuchen, das direkt auf dem Remote-Server via Rechtsklick auf den Desktop und etwas wie Bildschirmauflösung zu bewerkstelligen. Das ist in der Session nicht erlaubt: «Die Anzeigeeinstellungen können nicht über eine Remotesitzung geändert werden». Na, danke, Windows.