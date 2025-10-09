Vereinte Generationen
Ausprobiert: Apple Watch Series 11
Nach drei Wochen am Handgelenk ist das Verdikt klar: Auch die Apple Watch Series 11 bietet ein Gesamtpaket, das man in dieser Gerätekategorie kein zweites Mal findet – abgesehen von der Apple Watch Ultra 3 aus dem gleichen Haus. Allerdings wirkt der «Sprung» von der Series 9 oder Series 10 eher wie ein moderater Schritt in die bekannte Richtung. Das liegt weniger an der Hardware, als an der Modellpflege. Denn mit watchOS 26 werden die besten Neuerungen auch für die Vorgänger verfügbar gemacht.
Das kann nur Series 11
Tatsächlich sind die exklusiven Neuerungen überschaubar.
Batterielaufzeit. Was jedoch sofort auffällt, ist die deutlich verbesserte Akkulaufzeit. Apple spricht von bis zu 24 Stunden, während es bei der Series 10 nur 18 Stunden waren. Ich verwende zwar kein Sport-Tracking; doch mit aktiver Schlafanalyse verbraucht die Series 11 über Nacht gerade einmal 20 Prozent bis 25 Prozent der Kapazität. Danach reicht es, die Apple Watch beim Duschen an das Netzteil zu hängen, damit sie wieder fit für den Tag wird.
5G-Verbindungen. Nach LTE kommt 5G. Mit der passenden Unterstützung des Providers wird der Internet-Zugang nun über 5G abgewickelt. Das verspricht zwar mehr Tempo beim Download; aber das ist vermutlich das letzte Problem, das man mit einer Apple Watch haben kann. Selbst beim Musik-Streaming werden schliesslich nur kleine Datenfetzen übertragen. Die neu gestaltete Antenne deckt ausserdem mehr Frequenzbänder ab und nutzt zwei Antennen gleichzeitig, was die Verbindung verbessern soll. Doch vielleicht sind wir in der Schweiz einfach zu gut mit Mobilfunk versorgt, um auch hier einen Unterschied zu spüren.
Verbessertes Glas. Apple verspricht ein widerstandsfähigeres Ion-X-Glas mit doppelt so hoher Kratzfestigkeit «durch eine neue keramische Beschichtung auf atomarer Ebene». Tatsächlich waren bei mir Mikrokratzer bis anhin eine Seltenheit – aber Verbesserungen sind immer gut. Diese Kratzer sind ausserdem schwerer zu erkennen, weil das Always-On-Display stets für eine gelungene Ablenkung sorgt. Unverändert bleibt hingegen das Saphirglas der Titan-Modelle, das unzerkratzbar bleibt – solange man ihm nicht mit einem Diamantring auf die Pelle rückt.
Farbe. Und schliesslich ist da noch das neue «Space Grau» bei den Aluminium-Modellen hinzugekommen: Die «Farbe» trifft den Punkt zwischen einer gewissen Eleganz und der Neutralität und harmoniert deshalb mit jedem Armband.
Damit sind die technischen Neuerungen auch bereits abgehakt. Die wirklichen Veränderungen kommen nicht mit der Hardware, sondern mit watchOS 26.
watchOS 26 rüstet aufWenn man Apple eines nicht vorwerfen kann, ist es eine mangelhafte Produktpflege. Dass iPhones jahrelang immer wieder mit Updates versorgt werden, ist hinlänglich bekannt. Doch die Apple Watch ist gerade im Begriff, diesen Service zu überbieten.
Ein Hoch auf den Blutdruck!
Die wichtigste neue Gesundheitsfunktion ist die Warnung bei zu hohem Blutdruck: eine der möglichen Ursachen für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Apple Watch analysiert die Daten des optischen Herzsensors und berücksichtigt dabei die letzten 30 Tage. Wird ein erhöhter Blutdruck vermutet, poppt eine Warnung auf und empfiehlt, die Angelegenheit mit dem Arzt zu besprechen. Danach startet die Apple Watch die Protokollierung in der «Health»-App.
Dabei ist die Apple Watch kein Ersatz für die klassische Manschette – auch deshalb nicht, weil der Blutdruck nicht auf die Schnelle gemessen werden kann. Stattdessen vermutet die Apple Watch einen erhöhten Blutdruck anhand der Ausdehnung der Blutgefässe. Es geht also darum, ein noch nicht diagnostiziertes Problem zu erkennen – und dem Träger somit die Chance zu geben, etwas daran zu ändern, bevor es ernst wird.
Die Funktion ist für Personen über 22 Jahre bestimmt und soll nicht verwendet werden, wenn Bluthochdruck bereits diagnostiziert worden ist und Medikamente dagegen eingenommen werden. Dasselbe gilt auch für Schwangere.
Kompatibilität. Kompatibel ab Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2, aber nicht mit der Apple Watch SE 3 oder älter.
Neue Geste
Die Geste, bei der Daumen und Zeigefinger zweimal schnell «aneinandergeklopft» werden, ist bereits bestens eingeführt. Neu ist die kurze Drehung des Handgelenks nach aussen: Damit lässt sich zum Beispiel der Smart-Stapel schliessen, zum Zifferblatt zurückkehren oder Anrufe stummschalten. Die Geste erweist sich nicht nur als ausserordentlich praktisch, sondern ist nahezu augenblicklich verinnerlicht.
Kompatibilität. Kompatibel ab Apple Watch Series 9, Ultra 2 oder SE 3.
Schlafindex
Der neue Schlafindex bietet eine Übersicht über die Qualität des Schlafes. Dabei werden mehrere Kriterien berücksichtigt, u. a. die Schlafdauer, Unterbrechungen in der Nacht oder die Zeit im REM- und Tiefschlaf. Am nächsten Morgen wird ein Wert zwischen 0-29 (das war wohl nichts) und 90-100 (das verdient ein Lob!) ausgegeben.
Wir alle wissen, dass die Qualität des Schlafes gar nicht überbewertet werden kann – und die Apple Watch kann dabei helfen, den Ursachen für schlechte Nächte auf die Spur zu kommen.
Kompatibilität. Kompatibel mit allen Apple Watches, die mit watchOS 26 kompatibel sind: also alle Modelle ab Series 3, die Apple Watch SE und natürlich die Apple Watch Ultra.
Notizen-App
Die «Notizen»-App schafft es auf die Apple Watch und synchronisiert sich über iCloud mit der iPhone-, iPad- und Mac-Version – und diese Neuerung ist hochwillkommen! Neue Notizen lassen sich bequem über die Spracheingabe oder zur Not auch durch Wischen erstellen. Checklisten, die an einem anderen Gerät erfasst wurden, lassen sich wiederum bequem abhaken. Damit schliesst sich auf der Apple Watch eine grosse Lücke im Apple-System.
Kompatibilität. Kompatibel mit allen Apple Watches, die mit watchOS 26 kompatibel sind: alle Modelle ab Series 3, die Apple Watch SE und natürlich die Apple Watch Ultra.
… und noch einiges mehrDazu kommt das neue «Liquid Glass»-Design, eine Live-Übersetzung von Nachrichten, neue Zifferblätter oder eine neu gestaltete Workout-App. Kurz, es ist für jeden etwas dabei.
Und so macht die Series 11 gleich zwei Gruppen glücklich: Wer heute eine Apple Watch Series 11 kauft, darf sich gewiss sein, bei den Smart Watches in der obersten Liga mitzuspielen. Die Gesundheitsfunktionen decken nahezu alles ab, was heute machbar ist.
Die Besitzer einer Series 9 oder Series 10 freuen sich hingegen, weil sich ein Update für sie kaum lohnt und das Geld für die Series 12 zur Seite gelegt werden kann. Denn was Apple mit watchOS 26 an neuen Funktionen nachlegt, ist das eigentliche Highlight der diesjährigen Apple-Watch-Saison. Und für alle anderen, bis hinunter zur Apple Watch Series 3, gibt es immer noch genug Neuerungen – etwa die «Notizen»-App oder der Schlafindex.
Preise und Modelle
Die Preise für die Apple Watch Series 11 beginnen bei 369 Franken für das 42-Millimeter-Modell respektive 399 Franken für das 46-Millimeter-Modell. Die optionale 5G-Anbindung schlägt mit 100 Franken zu Buche.
Das Titan-Modell kommt immer mit 5G und Saphirglas für 649 Franken (42 Millimeter) respektive 699 Franken (46 Millimeter).
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