Ausprobiert: iPad mini 7

Wie alle Macs, iPhones und iPads unterstützt es ausserdem die True-Tone-Technologie, bei der die Farbtemperatur der Umgebung gemessen und die Anzeige entsprechend angepasst wird. Das führt besonders bei schwachem Licht oder in der Dämmerung zu einer sehr angenehmen, augenschonenden Darstellung: Eigenschaften, die man beim Lesen gar nicht überbewerten kann.

Leider muss das iPad mini mit einem 60-Hz-Display auskommen. Während diese ruckelige Wiederholrate bereits bei Smartphones nicht mehr zeitgemäss ist, wirkt sie bei einem Tablet endgültig aus der Zeit gefallen. Bei statischen Inhalten fällt das logischerweise nicht auf – doch beim Wischen und Blättern durch die Webseiten sticht der Unterschied förmlich ins Auge.

An die Arbeit!

Für das iPad mini kommen unzählige Anwendungen infrage – doch das ernsthafte Arbeiten ist keine davon. Denn bei all seinen Vorzügen macht das kleine Display das Arbeiten schwierig, wenn eine Tastatur benötigt wird: Das iPad mini ist schlicht zu klein für eine sinnvolle Kombination aus Hülle und Tastatur. Zwar lässt sich eine beliebige Tastatur über Bluetooth oder USB-C anschliessen, doch die würde die kompakten Abmessungen ad absurdum führen. Wer also unterwegs viel schreiben will, sollte sich für eines der grösseren iPads entscheiden. Zur Veranschaulichung: Das Display des iPad mini zeigt weniger als die Hälfte der Fläche, die auf dem iPad Pro 12.9 Zoll zur Verfügung steht.

Pencil Pro. Ein Gewinn ist hingegen die neue Unterstützung des Pencil Pro, dem neusten Stift im Apple-Sortiment. Er erkennt die Rotation, reagiert auf Druck am Gehäuse und bietet ein haptisches Feedback, was ihn besonders für Zeichenanwendungen interessant macht. Aber auch für Notizen oder Anmerkungen in PDFs wird er zur praktischen Erweiterung – erst recht, weil durch die Verwendung von Apple Intelligence auch «handschriftlich gerechnet» werden kann, im Bild unten in gelber Schrift.