Ausprobiert: Microsoft Surface Diagnostic Toolkit

Bei uns erscheint im nächsten Dialog: «Ihr Surface benötigt Ihre Aufmerksamkeit», weil es BitLocker (die Laufwerksverschlüsselung) aktualisieren will. Auch wenn das Fenster nicht so aussieht, lässt sich hier via Windowstaste das Startmenü öffnen. So können Sie zwischendurch selbst eine Einstellung prüfen. Ich prüfe zum Beispiel den BitLocker-Status. Auf dem Gerät ist BitLocker derzeit nicht aktiviert – und daran will ich momentan nichts ändern. Zurück im Diagnostic-Fenster klicke ich daher bei diesem Punkt auf Update überspringen. Im nächsten Fenster schlägt das Tool eine Systemreparatur vor. Der Klick auf Bearbeiten stösst diese gleich an. Die Erfolgsmeldung erscheint bei uns nach wenigen Sekunden.