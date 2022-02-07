Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
7. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Autoindex: Kontrollschild abfragen oder Halterdaten sperren – so gehts

In der Schweiz kann man die Kontrollschilder eines Autos online abklären. Wer nicht möchte, dass jeder den Namen und die Adresse rausfinden kann, kann die Halterdaten kostenlos sperren lassen.

Autoindex für Autokennzeichen Schweiz

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Parkiert jemand auf Ihrem gemieteten Parkplatz oder hat Sie blöd zugeparkt? Und ist der Halter oder die Halterin nicht in Sicht? Ob man dies nun gut oder schlecht findet, in der Schweiz kann man in den meisten Kantonen die Kontrollschilder selber online abklären. Hierzulande darf der Name und die Adresse eines Fahrzeughalters bekannt gegeben werden.

Auskunft Fahrzeugregister erhalten

Das Autoindex-Verzeichnis für die Schweiz finden sie unter halterauskunft.ch. Den Autoindex für den Kanton Zürich finden Sie hier.

Autoindex-Abfrage Kanton Zürich

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Haken Sie die Box bei Ich bin kein Roboter an, erledigen Sie die reCAPTCHA-Fragen und klicken unterhalb auf Login. Anschliessend geben Sie die Nummer des Kontrollschildes ein. Klicken Sie auf Suchen.

E-Autoindex für den Kanton Zürich

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Halterdaten sperren lassen

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten im Autoindex einsehbar sind, können Sie diese sperren lassen. Sie können kostenlos über ein Online-Formular die Sperrung für alle auf Ihren Namen eingelösten Kontrollschilder beantragen.

An Private wird anschliessend nur Auskunft erteilt, wenn diese nachweisen können, dass die Sperrung sie in der Verfolgung eigener Rechte behindert. Über diesen Link können Sie online das Formular ausfüllen.

Halterdaten sperren lassen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Update 8.2.22: Der Antrag um Halterdaten-Sperrung wird i.d.R. innert zwei Arbeitstagen verarbeitet. Allerdings erhalten Sie keine Rückbestätigung. Um zu prüfen, ob es erledigt wurde, gehen Sie einfach auf www.zh.ch/autoindex. Wenn Sie nun die Nummer Ihres Kontrollschildes eintippen, sollte folgende Nachricht kommen: «Das Suchergebnis ist negativ ausgefallen. Begründung: Das Kontrollschild ist nicht in Verkehr gesetzt, oder bei der gesuchten Person besteht eine Auskunftssperre.»

Inhalt

Kommentare

Schweiz Web-Dienste
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare