Tipps & Tricks
Autoindex: Kontrollschild abfragen oder Halterdaten sperren – so gehts
Parkiert jemand auf Ihrem gemieteten Parkplatz oder hat Sie blöd zugeparkt? Und ist der Halter oder die Halterin nicht in Sicht? Ob man dies nun gut oder schlecht findet, in der Schweiz kann man in den meisten Kantonen die Kontrollschilder selber online abklären. Hierzulande darf der Name und die Adresse eines Fahrzeughalters bekannt gegeben werden.
Auskunft Fahrzeugregister erhalten
Das Autoindex-Verzeichnis für die Schweiz finden sie unter halterauskunft.ch. Den Autoindex für den Kanton Zürich finden Sie hier.
Haken Sie die Box bei Ich bin kein Roboter an, erledigen Sie die reCAPTCHA-Fragen und klicken unterhalb auf Login. Anschliessend geben Sie die Nummer des Kontrollschildes ein. Klicken Sie auf Suchen.
Halterdaten sperren lassen
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten im Autoindex einsehbar sind, können Sie diese sperren lassen. Sie können kostenlos über ein Online-Formular die Sperrung für alle auf Ihren Namen eingelösten Kontrollschilder beantragen.
An Private wird anschliessend nur Auskunft erteilt, wenn diese nachweisen können, dass die Sperrung sie in der Verfolgung eigener Rechte behindert. Über diesen Link können Sie online das Formular ausfüllen.
Update 8.2.22: Der Antrag um Halterdaten-Sperrung wird i.d.R. innert zwei Arbeitstagen verarbeitet. Allerdings erhalten Sie keine Rückbestätigung. Um zu prüfen, ob es erledigt wurde, gehen Sie einfach auf www.zh.ch/autoindex. Wenn Sie nun die Nummer Ihres Kontrollschildes eintippen, sollte folgende Nachricht kommen: «Das Suchergebnis ist negativ ausgefallen. Begründung: Das Kontrollschild ist nicht in Verkehr gesetzt, oder bei der gesuchten Person besteht eine Auskunftssperre.»
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