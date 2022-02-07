Autoindex: Kontrollschild abfragen oder Halterdaten sperren – so gehts

Parkiert jemand auf Ihrem gemieteten Parkplatz oder hat Sie blöd zugeparkt? Und ist der Halter oder die Halterin nicht in Sicht? Ob man dies nun gut oder schlecht findet, in der Schweiz kann man in den meisten Kantonen die Kontrollschilder selber online abklären. Hierzulande darf der Name und die Adresse eines Fahrzeughalters bekannt gegeben werden.

Auskunft Fahrzeugregister erhalten

Das Autoindex-Verzeichnis für die Schweiz finden sie unter halterauskunft.ch. Den Autoindex für den Kanton Zürich finden Sie hier.