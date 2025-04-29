Automatischer Wechsel der Zifferblätter auf der Apple Watch

Die Zifferblätter der Apple Watch lassen unzählige Anpassungen zu. Doch die Anforderungen ändern oft. Im Arbeitstag soll eine Komplikation den Kalender zeigen. Am Wochenende steht der Sport im Vordergrund und am Abend kann es gar nicht schlicht genug sein. Dabei ist es ein Leichtes, die Zifferblätter zu ändern: anhand der Uhrzeit oder aufgrund des Ortes, etwa dem Büro oder einem Einkaufszentrum.

Alles, was es dazu braucht, ist ein Fokus. Rufen Sie am iPhone die Einstellung Fokus auf und tippen Sie ganz rechts oben auf das Pluszeichen, um einen neuen Fokus zu erstellen. Unter Bildschirm anpassen wählen Sie das gewünschte Zifferblatt A. Im Bereich Zeitplan festlegen B, greifen Sie entweder zum Zeitfenster für den Wechsel oder unter Intelligente Aktivierung zu einem Ort auf der Karte. So getan, ändert sich das Zifferblatt der Apple Watch automatisch nach den gewählten Kriterien.