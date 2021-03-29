Was soll der Autostart-Eintrag «Program» im Task-Manager?

Woher kommt das? Und muss ich löschen? Beim Deinstallieren einer Anwendung werden manchmal nicht alle zugehörigen Einträge aus der Registry gelöscht. So bleibt hie und da ein solcher Startbefehl liegen. Das ist nicht schlimm und schadet dem System eigentlich nicht. Wären es viele solche ungültige Autostart-Einträge, könnte die Aufstartzeit von Windows etwas darunter leiden, weil jenes vergeblich nach zu startenden Programmen sucht, die nicht mehr da sind. Wer gerne eine saubere Autostart-Liste im Task-Manager hat, kann den Eintrag löschen.

Auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen wie das geht.

Den Eintrag aus der Registry löschen

Drücken Sie, tippen Sieein und drücken Sie. Bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung. Sie landen im Registierungseditor. Klappen Sie über die kleinen Winkelsymbole den folgenden Zweig auf und klicken Sie auf den Unterordner, damit Sie rechts die Einträge sehen:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

In unserem Beispiel werden wir fündig.