Backup der Windows Registry oder einzelner Keys erstellen – so gehts

Tipp: Sie können das Backup auch in anderen Formaten speichern, beispielsweise als Text-Datei (lesbar u.a. mit Notepad).

Wie Sie das Backup wiederherstellen haben wir in diesem separaten Tipp erklärt.

Update 27.05.2020: Es ist nicht möglich, aus einer Komplettsicherung der Registry einzelne Schlüssel zu importieren. Wenn Sie einzelne Keys importieren möchten, müssen Sie zuvor diese Schlüssel separat gesichert haben.

Wie unsere Leser zu recht melden, ist eine Wiederherstellung der kompletten Registry nicht grundsätzlich zu empfehlen. Dies kann zu Fehlern und Problemen führen.