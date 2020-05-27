Backup der Windows Registry wiederherstellen – so gehts

Tipp: Noch einfacher geht es, wenn Sie direkt zur .reg-Datei navigieren, diese doppelklicken und auf Ja sowie OK klicken.

Hinweis: Dieser Tipp ist nur für Windows-Nutzer mit fortgeschrittenen Kenntnissen zu empfehlen. Falls Sie Änderungen an der Windows Registry (Registrierdatenbank) vornehmen möchten, empfiehlt es sich, zuvor ein Backup davon zu erstellen. Wie das geht, wird in diesem Tipp erklärt.

Update:

Wie unsere Leser zu recht monieren, ist eine Wiederherstellung der kompletten Registry nicht grundsätzlich zu empfehlen. Dies kann zu Fehlern und Problemen führen.