Windows 10
Backup der Windows Registry wiederherstellen – so gehts
Gestern erklärte PCtipp, wie man mit dem Registrierungs-Editor ein Backup der Windows Registry erstellen kann – entweder komplett oder von einzelnen (mehreren) Keys. Sollte danach beim Verändern der Registry etwas schieflaufen, können Sie die ursprüngliche Version wiederherstellen.
Sicherheitskopie unter Windows 10 wiederherstellen:
- Tippen Sie ins Windows-Suchfeld run ein oder drücken Sie Windowstaste+R.
- In der Ausführen-Box tippen Sie regedit ein und drücken die Eingabetaste (oder klicken auf OK). Dies öffnet den Registrierungs-Editor (allenfalls müssen Sie noch im Benutzerkontensteuerungs-Fenster mit Klicken auf Ja bestätigen).
Hinweis: Es ist nicht möglich, aus einer Komplettsicherung der Registry einzelne Schlüssel zu importieren. Wenn Sie einzelne Keys importieren möchten, müssen Sie zuvor diese Schlüssel separat gesichert haben. Falls Sie die komplette Registry importieren möchten: siehe unten bei Update.
Tipp: Noch einfacher geht es, wenn Sie direkt zur .reg-Datei navigieren, diese doppelklicken und auf Ja sowie OK klicken.
Hinweis: Dieser Tipp ist nur für Windows-Nutzer mit fortgeschrittenen Kenntnissen zu empfehlen. Falls Sie Änderungen an der Windows Registry (Registrierdatenbank) vornehmen möchten, empfiehlt es sich, zuvor ein Backup davon zu erstellen. Wie das geht, wird in diesem Tipp erklärt.
Update:
Wie unsere Leser zu recht monieren, ist eine Wiederherstellung der kompletten Registry nicht grundsätzlich zu empfehlen. Dies kann zu Fehlern und Problemen führen.
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