Der Badi-Guide: Diese Apps und Webseiten müssen Sie kennen

PCtipp hat sich ein paar Apps und Webseiten genauer angeschaut. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlt eine wichtige Seite? Teilen Sie uns Ihre Favoriten-Apps und Websites rund um Badis in den Kommentaren mit.

Hinweis: Letztes Jahr enthielt die Liste noch das Badimeter und die Splash-App. Beim Badimeter meldete der Entwickler, er habe dieses Freizeitprojekt aus Zeitgründen leider nicht mehr weiterführen können. Und die Splash-App hat schon seit Jahren keine Updates mehr erhalten und lässt sich zumindest unter Android nicht mehr auf neueren Geräten installieren.

(Ursprung: Juni 2019; aktualisiert 05.07.23)

Badi-Info.ch

Badi-Info.ch ist eine privat betriebene Website. Es handelt sich dabei nicht um die Schwimmbad-Betreiber. Das Ziel der Webseite ist es, eine Übersicht über alle Schweizer Badis zu geben. Nebst Badis findet man auch Informationen zu Hallenbädern, Thermalbädern, Erlebnisbädern oder Saunen.

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