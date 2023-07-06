30 Grad Ende der Woche
Der Badi-Guide: Diese Apps und Webseiten müssen Sie kennen
In wenigen Tagen beginnen in einigen Schweizer Kantonen bereits die Sommerferien. Ende dieser Woche wird es laut Wetterprognose in der Region Zürich vermutlich 33 Grad warm. Also: Tüechli und Badezeugs geschnappt und raus ins Freibad! Doch welches ist wann geöffnet? Wie ist die Wassertemperatur in Flüssen und Seen? Und wann geht eigentlich die Sonne unter?
PCtipp hat sich ein paar Apps und Webseiten genauer angeschaut. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlt eine wichtige Seite? Teilen Sie uns Ihre Favoriten-Apps und Websites rund um Badis in den Kommentaren mit.
Hinweis: Letztes Jahr enthielt die Liste noch das Badimeter und die Splash-App. Beim Badimeter meldete der Entwickler, er habe dieses Freizeitprojekt aus Zeitgründen leider nicht mehr weiterführen können. Und die Splash-App hat schon seit Jahren keine Updates mehr erhalten und lässt sich zumindest unter Android nicht mehr auf neueren Geräten installieren.
(Ursprung: Juni 2019; aktualisiert 05.07.23)
Badi-Info.chBadi-Info.ch ist eine privat betriebene Website. Es handelt sich dabei nicht um die Schwimmbad-Betreiber. Das Ziel der Webseite ist es, eine Übersicht über alle Schweizer Badis zu geben. Nebst Badis findet man auch Informationen zu Hallenbädern, Thermalbädern, Erlebnisbädern oder Saunen.
Klicken Sie auf Adressen Freibäder, um eine Adressliste zu finden. Sie können auch nach Postleitzahl suchen. Auch die Wassertemperaturen von Schweizer Seen sind hier zu finden.
Funfact: Schauen Sie bei Bad Nostalgie oder Bademode Geschichte vorbei.
Wiewarm.ch
Ist es warm genug, um den Bikini einzupacken und schwimmen zu gehen? In der laufenden Woche ist diese Frage bei Temperaturen bis zu 30 Grad sicher müssig. Aber wenn das Wetter wieder etwas launischer wird, finden Sie auf der Webseite Wiewarm.ch sowie der kostenlosen App (Android, Dashboard-Widget für macOS ) die Badetemperatur.
Es befinden sich diverse Badis (Fluss, See, Freibad, Hallenbad) in der Datenbank von wiewarm.ch. Es ist möglich, nach Bädern zu suchen und diese auch als Favoriten zu speichern. Suchen Sie nach einer Stadt und Ihnen wird pro Badi und Becken die Temperatur angezeigt.
Wiewarm wird von Freiwilligen entwickelt und betrieben. Achten Sie darauf, wann die Angaben das letzte Mal aktualisiert wurden.
aare.guru
Die App aare.guru ist optisch ansprechend und durch die Informationen und Sprüche in Dialekt sympathisch. Sie erfahren die aktuelle Temperatur in Bern aktuell und in zwei Stunden – inklusive Bewertung («rächt guet»); Wassermenge; das aktuelle Wetter in Bern (Morgä, Nami, Abe) sowie die Wetteraussichten für die nächsten Tage.
Im Mai 22 betrug die Temperatur kurz vor Mittag beispielsweise 15,7 Grad und die App benennt dies als «Uschaflig chaut». Als Zürcherin kenne ich diesen Begriff zwar nicht, aber es heisst wohl etwas wie unverschämt kalt. Am 5. Juli 2023 ist es nachittags «rächt guet».
Ausserdem wird die Sonnenauf- und -untergangszeit für das Schwimmbad Eichholz, das Marzili und die Lorraine-Badi angezeigt. Empfehlenswerte App, wenn Sie in Bern in der Aare schwimmen möchten. Die App ist kostenlos (Android, iOS).
Aare.guru ist auch als Webseite verfügbar. Laut Webseiten-Info stammen Design und Konzept vom lokalen Designer Kaspar Allenbach.
MySwitzerland.com
Nicht nur für Touris! Auf der Webseite MySwitzerland (Schweiz Tourismus) finden Sie eine leider recht gut hinter Planung/Wetter & Klima/Badewetter versteckte Liste mit Schwimmbädern inklusive der Wassertemperaturen (auch für Seen und Flüsse) sowie der Beckentemperatur innen und aussen.
Die Resultate können Sie nach Region eingrenzen oder nach Kategorien wie Flussbad, Frauen-/Männerbad filtern. Hier finden Sie direkt die mobiloptimierte Badewetter-Webseite.
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