BAKOM-Breitbandatlas zeigt 5G-Abdeckung in der Schweiz

Der Breitbandatlas des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM) bietet eine Übersicht, wie die Schweiz mit Hochbreitband versorgt ist. Nebst Festnetzanschlüssen ist auch die Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen ersichtlich. Unter map.geo.admin.ch zeigt der Breitbandatlas des BAKOM unter anderem die 5G-Karte. Die Abdeckungsinformationen werden jedoch mithilfe von Prädiktionsmodellen berechnet. Wenn Sie die reale Versorgungssituation wissen möchten, können Sie direkt bei den Anbietern die Netzabdeckungskarte anschauen, die jeweils ihre eigenen 5G-Karten haben (Salt, Sunrise, Swisscom).